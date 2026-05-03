Eurovision 2026: Οι φωτογραφίες από πρώτη πρόβα του Akyla στη Βιέννη

Η εμφάνιση του Έλληνα καλλιτέχνη στη σκηνή θα είναι εκκεντρική
O Akylas στη σκηνή / EBU / Corinne Cumming

Στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη ανέβηκε ο Akylas το Σάββατο (02.5.2026) προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής στη Eurovision.

Η πρόβα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και την Κυριακή είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες φωτογραφίες με τον Akyla να «σαρώνει» τη σκηνή της Eurovision. Η παρουσίαση του τραγουδιού «Ferto» έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Κατά τη διάρκεια της πρόβας, ο Akylas στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συνάντησε τέσσερις χαρακτήρες, την Παρθένα Χοροζίδου, τον Χρίστο Νικολάου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη. Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Το άκρως εντυπωσιακό σκηνικό / EBU / Sarah Louise Bennett
Αυτή ήταν η πρώτη τεχνική πρόβα του Akyla / EBU / Sarah Louise Bennett

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου. Σημειώνεται ότι πριν την πρόβα ο Akylas δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με την ομάδα του.

