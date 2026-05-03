Eurovision 2026: Οι φωτογραφίες από πρώτη πρόβα του Akyla στη Βιέννη

Στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη ανέβηκε ο Akylas το Σάββατο (02.5.2026) προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής στη Eurovision.

Η πρόβα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και την Κυριακή είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες φωτογραφίες με τον Akyla να «σαρώνει» τη σκηνή της Eurovision. Η παρουσίαση του τραγουδιού «Ferto» έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Κατά τη διάρκεια της πρόβας, ο Akylas στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συνάντησε τέσσερις χαρακτήρες, την Παρθένα Χοροζίδου, τον Χρίστο Νικολάου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη. Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου. Σημειώνεται ότι πριν την πρόβα ο Akylas δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με την ομάδα του.