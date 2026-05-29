Σοφία Μουτίδου για Real View: «Κοβόμαστε, αλλά το λέμε ολοκλήρωση για να μην στεναχωριόμαστε»

«Ξεκάθαρα πιστεύω ότι κοβόμαστε», ξέσπασε η Σοφία Μουτίδου κατά τη διάρκεια της προβολής του τελευταίου «Real View» στο OPEN.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (29.05.2026) η Σοφία Μουτίδου, η Έλενα Χριστοπούλου, η Ελίνα Παπίλα και η Δάφνη Καραβοκύρη υποδέχτηκαν το τηλεοπτικό κοινό στην τελευταία τους εκπομπή και η πρώτη ξεκαθάρισε ότι το τηλεοπτικό πρόγραμμα δεν ολοκληρώνεται αλλά κόβεται από τη συχνότητα του OPEN.

Το «Real View» ρίχνει οριστικά αυλαία στο Open και η έναρξη ήταν κάπως διαφορετική, καθώς ξεκίνησε υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ο τελευταίος χορός».

«Να πω από το βίντεο που άκουσα ότι είμαστε όλες πανέμορφες τώρα που κοβόμαστε», είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου στον «αέρα» της εκπομπής.

Η Σοφία Μουτίδου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Να διορθώσω το ρήμα, για μένα δεν είναι ολοκλήρωση, είναι ξεκάθαρα κόψιμο. Ξεκάθαρα πιστεύω ότι κοβόμαστε, αλλά το λέμε ολοκλήρωση για να μην στεναχωριόμαστε. Αυτή είναι η γνώμη μου».

Στο τέλος της εκπομπής οι τέσσερις οικοδέσποινες αποχαιρέτησαν το κοινό.

«Αυτός ο κύκλος ολοκληρώθηκε. Είναι λίγο περίεργο που ολοκληρώνεται τη μέρα των γενεθλίων μου. Θα μιλήσω για μένα προσωπικά. Θα πω ότι ήταν μια σπουδαία ευκαιρία. Θα ευχαριστήσω προσωπικά τον Θέμη Μάλλη για το ταξίδι αυτό. Νομίζω ότι ξεπέρασα πολλούς φόβους που είχα. Χαίρομαι πολύ που παρέμεινα γωνιακός καναπές και όχι στρογγυλό τραπέζι. Κατάλαβα ότι θέλει πολλή δύναμη να πεις την άποψή σου. Θα ζητήσω ένα συγγνώμη αν στενοχώρησα κόσμο με τις απόψεις μου, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό να παραμένεις πιστός στις απόψεις σου. Το ταξίδι αυτό ήταν πολύ διδακτικό για εμένα, είπε η Δάφνη Καραβοκύρη.

«Εγώ θα ευχαριστήσω τις συμμαθήτριές μου, τη Δάφνη, τη Σοφία και την Ελίνα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είμαι πάρα πολύ γεμάτη με τα κακά και τα καλά, με τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες, με τα προβλήματα και τα σωστά. Έχουμε μοιραστεί πολύ ιδιαίτερα πράγματα, και καλά και κακά, όπως σε κάθε σχέση, σε κάθε εκπομπή, σε κάθε οικογένεια ή ομάδα», ανέφερε η Έλενα Χριστοπούλου.

Εν τω μεταξύ, η Σοφία Μουτίδου παραδέχτηκε: «Εγώ δεν πέρασα καλά. Ανακουφίζομαι που τελειώνει. Ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, πάνω από τις δυνάμεις μου, ζορίστηκα πολύ εδώ. Ήταν δύσκολο επτάμηνο».

«Ήταν μια εκπομπή που είχε πολύ ωραίες κουβέντες, είχε γέλιο, είχε διαφωνίες, πολύ ωραίες στιγμές. Πάνω από όλα είχε ωραία επικοινωνία», είπε στο τέλος η Ελίνα Παπίλα.