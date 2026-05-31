Grand Hotel – επόμενα επεισόδια: Η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να παντρευτούν

Εξελίξεις και ανατροπές έρχονται στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel». Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια, από τη Δευτέρα 01 ως την Τετάρτη 03 Ιουνίου, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Grand Hotel: Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα

Μετά από μία λίγο ανορθόδοξη πρόταση γάμου, η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να ενώσουν τις ζωές τους, αφήνοντας πίσω όσα τους ταλαιπώρησαν και τους πλήγωσαν, έτοιμοι να υποδεχτούν το παιδί τους και να ζήσουν την ευτυχία που τόσο καιρό στερήθηκαν. Ωστόσο, η ένταση με τον Ρήγα κορυφώνεται, όταν εκείνος προσπαθεί να ανοίξει ξανά τα παλιά μέτωπα, οδηγώντας την Αλίκη σε μια σκληρή σύγκρουση μαζί του. Την ίδια στιγμή, ο Άρης και η Θάλεια επιχειρούν να παγιδέψουν τον Ρήγα με ένα ψεύτικο γράμμα που τον φέρνει αντιμέτωπο με επικίνδυνες αποκαλύψεις. Ο Χατζημήτρος ελέγχει κάθε κίνηση της Μελίνας και την κρατά εγκλωβισμένη σε μια σχέση φόβου από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Ο Ιορδάνης εξομολογείται με πόνο την αγάπη του στη Φρίντα, κρύβοντας την ενοχή του για το αμαρτωλό βράδυ που προηγήθηκε. Ένα τηλεφώνημα από τον Βλάσση, όμως, έρχεται να ταράξει την Φρίντα και πυροδοτεί εξελίξεις που μπορεί να ανατρέψουν τα πάντα.

Η Αλίκη, έξαλλη με τον Ιορδάνη, ενημερώνει τους πάντες ότι ο γάμος του με τη Φρίντα ακυρώνεται. Η Φρίντα είναι εξαφανισμένη κι εκείνος, καταρρακωμένος, το ρίχνει πάλι στο ποτό. Την ίδια ώρα, ένα καινούργιο σχέδιο ετοιμάζεται, με σκοπό να παγιδέψουν τον Ρήγα. Ο Χρόνης γράφει ένα νέο τηλεγράφημα, δήθεν από τον Μπακιρτζόγλου προς τον Αλεξίου, μέσω του οποίου απαιτεί να συναντηθούν. Ο Ρήγας αποφασίζει να πάει στη συνάντηση και η Κυβέλη προσπαθεί να τον πείσει να πάνε μαζί, έτσι ώστε να βεβαιωθεί εκείνη πρώτα ότι δεν πρόκειται για παγίδα.

Τα πράγματα, όμως, δεν παίρνουν καλή τροπή για την ίδια, καθώς τραυματίζεται και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο Ρήγας έρχεται σε σύγκρουση με τους αστυνόμους, ενώ ο Χατζημήτρος ανακαλύπτει την προδοσία του Νίκου, του χωροφύλακα. Έτσι, ζητάει από τον Νώντα να τον βγάλει από τη μέση κι εκείνος υπακούει. Όμως κάποιες λάθος κινήσεις θα οδηγήσουν τον Νώντα να τραπεί σε φυγή και θα φέρουν την Αστυνομία ένα βήμα πιο κοντά στην αποκάλυψη της αλήθειας…

Ο Πέτρος και η Αλίκη κάνουν σχέδια για τον γάμο τους και ζητούν από τον Νικόλα να γίνει κουμπάρος τους. Ο Χαραλάμπης υπογράφει το συμφωνητικό με τον Γαληνό, χωρίς να γνωρίζει ότι πέφτει στην παγίδα του Χατζημήτρου. Ο Χατζημήτρος ξεσπά στην Μελίνα και με τη βάναυση συμπεριφορά του την σπρώχνει στην προδοσία. Η Κυβέλη, που ακόμη παλεύει να ξεπεράσει τον τραυματισμό της, υπόσχεται να την προστατεύσει με αντάλλαγμα πληροφορίες. Η Μελίνα δέχεται και αφήνεται στα χέρια του Ρήγα και της Κυβέλης, χωρίς να υποπτεύεται τι την περιμένει… Ο Ιορδάνης, απογοητευμένος από τον εαυτό του, χάνεται στο ποτό. Ο Πέτρος ακούει μια συζήτηση του Ρήγα με τον Χατζημήτρο και μαθαίνει για το δάνειο που πήραν με την Κυβέλη υποθηκεύοντας το ποσοστό τους από το ξενοδοχείο. Ο Νώντας συλλαμβάνεται για τον φόνο του χωροφύλακα. Την ίδια στιγμή, οι αστυνόμοι βρίσκουν το πτώμα του Μάρκου και ζητούν από την Λίτσα να το αναγνωρίσει. Η αντίστροφη μέτρηση για τον Χατζημήτρο έχει αρχίσει…

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Πέτρος, ο Γιάννης Κουκουράκης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

Σενάριο: Δήμητρα Τσόλκα

Σκηνοθεσία: Γιάννης Βασιλειάδης

Σκηνοθέτες: Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Σκηνογράφος: Αντώνης Χαλκιάς

Οργάνωση Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ