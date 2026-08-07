Κώστας Τουρνάς: Οι αμοιβές των λαϊκών τραγουδιστών ήταν πάντοτε υψηλότερες από εκείνες του δικού μας χώρου

Στις αμοιβές των καλλιτεχνών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Τουρνάς στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο νέο τεύχος του περιοδικού Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Ο Κώστας Τουρνάς μίλησε ακόμα στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε και στο «μυστικό» της νεανικότητας του.

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– Πολλοί πιστεύουν ότι με μια τόσο μεγάλη καριέρα θα έχετε λύσει το βιοποριστικό σας πρόβλημα. Είναι μύθος ή αλήθεια;

Είναι μύθος. Οι μεγάλες αμοιβές συνήθως συνδέονταν με το λαϊκό τραγούδι, που είχε μεγαλύτερη εμπορική απήχηση. Οι αμοιβές των λαϊκών τραγουδιστών ήταν πάντοτε υψηλότερες από εκείνες του δικού μας χώρου, που ήταν πάντα… το αλάτι των πραγμάτων.

– Ποιο είναι το μυστικό που σας διατηρεί τόσο νεανικό;

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Νομίζω πως σε αυτό βοηθάει η δραστηριότητα. Το να βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους, να καλείσαι κάθε φορά να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό πάνω στη σκηνή. Όλα αυτά σε αναζωογονούν. Είναι μια προσφορά υγείας και μακροζωίας, μια μορφή ψυχοθεραπείας.

Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρώτα νοσούμε ψυχολογικά και νευρολογικά και ύστερα βιολογικά. Αν έχεις καλή ψυχολογία, έχεις πολλές πιθανότητες να μην βλάψεις μόνος σου τον εαυτό σου.