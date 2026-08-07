Media

Άριελ Κωνσταντινίδη: Κάποια πράγματα που είπα δημόσια τα είπα γιατί ένιωθα ότι έτσι προστάτευα τον εαυτό μου και τα παιδιά μου

«Ήταν μία προσωπική δικλείδα ασφαλείας» εξομολογείται η Άριελ Κωνσταντινίδη
Άριελ Κωνσταντινίδη
Η ηθοποιός Άριελ Κωνσταντινίδη / NDP Photo / Φωτογραφία Νίκος Δρούκας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Για την προσωπική της ζωή μίλησε, μεταξύ άλλων, η δημοφιλής ηθοποιός Άριελ Κωνσταντινίδη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο αυτή την εβδομάδα.

Η έμπειρη ηθοποιός Άριελ Κωνσταντινίδη, στη συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε και στο διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της.

Θέλω να σε ρωτήσω και για το διαζύγιο σου. Έχουν πλέον ηρεμήσει τα πράγματα;

Το διαζύγιο ως διαδικασία ήταν απλό. Το δύσκολο είναι πάντα όταν υπάρχουν παιδιά. Εκεί χρειάζεται συνεργασία, συνεννόηση και ωριμότητα. Αυτό εξαρτάται από τις προσωπικότητες και τον τρόπο που βλέπει ο καθένας τη ζωή. Αν ταιριάζαμε, άλλωστε, θα ήμασταν ακόμη μαζί.

Οι κύκλοι, λοιπόν, κλείνουν…

Ακριβώς. Οι κύκλοι είναι για να κλείνουν. Δεν σημαίνει ότι όλα πρέπει να κρατούν για πάντα. Μόνο με τον εαυτό μας θα είμαστε μέχρι το τέλος.

Είχαν γραφτεί τότε πολλά για δικαστικές διαμάχες…

Δεν φτάσαμε ποτέ στα δικαστήρια. Κάποια πράγματα που είπα δημόσια τα είπα γιατί ένιωθα ότι έτσι προστάτευα τον εαυτό μου και τα παιδιά μου. Ήταν μια προσωπική δικλείδα ασφαλείας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
94
71
69
60
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo