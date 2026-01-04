Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη: Σε ευχαριστώ για τότε που έφτασα στην Αθήνα

Γρηγόρης Αρναούτογλου και Γιώργος Παπαδάκης υπήρξαν επί σειρά ετών δύο από τα πιο βαριά «χαρτιά» του ΑΝΤ1. Στην ψυχαγωγία και στην ενημέρωση αντίστοιχα. Οι δυο τους γνωρίζονταν και μάλιστα ο πολύπειρος παρουσιαστής της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν ένας από τους πρώτους που πίστεψαν στις ικανότητες του 52χρονου σήμερα τηλεπαρουσιαστή και ραδιοφωνικού παραγωγού.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θυμήθηκε αυτή τη στήριξη που είχε στο ξεκίνημά του, πριν από δύο και πλέον δεκαετίες. Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε βρεθεί στο πλευρό του, την πρώτη περίοδο που βρέθηκε από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα.

Λίγη ώρα μετά την είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δημοσίευσε μια φωτογραφία του παρουσιαστή και έγραψε, «Γειά σου Γιώργο… Σ’ ευχαριστώ για τότε που έφτασα στην Αθήνα… και θα σε ευχαριστώ για πάντα. Καλό ταξίδι…».

Ο Γιώργος Παπαδάκης ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) και έχασε τις αισθήσεις του ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά το έμφραγμα που υπέστη. Δεν τα κατάφεραν και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του παρουσιαστή.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΑΝΤ1 έκανε λόγο για ένα σημείο αναφοράς για τη δημοσιογραφία, με ευθύ λόγο, ήθος και ακούραστη παρουσία για δεκαετίες.