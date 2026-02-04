Ο Τάκης Βαμβακίδης on air χόρεψε ποντιακά με τη Φαίη Σκορδά και μίλησε για την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του

Ο δημοφιλής ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» και έδωσε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά. Μάλιστα, λίγο πριν κλείσει η κουβέντα τους οι δυο τους χόρεψαν και ένα ποντιακό χορό.

Ο ηθοποιός που αγαπήθηκε ακόμα περισσότερο από το κοινό μέσα από τον ρόλο του στο «Κόκκινο ποτάμι» του Μανούσου Μανουσάκη ήταν καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης (04.02.2026) στην αγαπημένη εκπομπή του MEGA και τα είπε όλα στη Φαίη Σκορδά. Ο Τάκης Βαμβακίδης βρέθηκε εκεί με αφορμή την παράσταση «Ροδάφ’νον», που ανεβαίνει στο «Από Μηχανής Θέατρο».

«Η παράσταση είναι, μπορούμε να την ονομάσουμε, έχει έναν υπότιτλο “ταξίδι ψυχής και μνήμης”. Εγώ έκανα το “Κόκκινο Ποτάμι”, λέω πώς φτάνουμε στο “Ροδάφ’νον”, στην παράσταση που θα αρχίσει το Σάββατο.

Έκανα το “Κόκκινο Ποτάμι” με τον Μανούσο Μανουσάκη, έκανα το “Νόστος, ρίζαν και κλαδίν” του Δημήτρη Πιπερίδη και είχα στην καρδιά μου αυτό το αριστούργημα της ποντιακής λογοτεχνίας, το “Ροδάφ’νον” του Κώστα Διαμαντίδη, είχα κάπου βαθιά στην καρδιά μου ότι αν μπορούσε και αυτό να γίνει ταινία και να παίξω έστω έναν μικρό ρόλο.

Σκέφτομαι και προτείνω συνεργασία θεατρική στον Θέμη Μουμουλίδη και ο Θέμης Μουμουλίδης δέχεται με χαρά την σκέψη μου και την πρότασή μου και πριν πω εγώ έργο ή θέμα, μου λέει “να κάνουμε το Ροδάφ’νον”. Το “Ροδάφ’νον” θεωρείται ένα από τα αριστουργήματα της ποντιακής λογοτεχνίας, αλλά και γενικότερα της λογοτεχνίας», δήλωσε ο Τάκης Βαμβακίδης.

Επίσης αποκάλυψε ότι υπήρξε μαθητής και συνεργάτης του Ευγένιου Σπαθάρη.

«23 χρόνια ήμουν μαθητής και συνεργάτης του Ευγένιου Σπαθάρη και συνεχίζω τώρα με το ήθος και τη διδασκαλία του», είπε.

Παράλληλα ο γνωστός ηθοποιός μίλησε και για την καριέρα του στην τέχνη της υποκριτικής, τονίζοντας: «Όλα ήταν καλά. Δηλαδή η διαδρομή έχει ανηφόρες, στην καθημερινότητά μας και ποιος δεν έχει, αλλά όταν έρχεται η στιγμή που θα ανέβω στη σκηνή… εκεί αρχίζει η ραδιενέργεια της ευτυχίας και της επικοινωνίας του άλλου κόσμου, των άλλων συναισθημάτων, στιγμές που γεννάνε καμιά φορά, λέει ο ποιητής, και αθανασία στον χρόνο».

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός που πέρασε μία περιπέτεια υγείας αναφέρθηκε σε αυτήν, ενώ παράλληλα δάκρυσε από συγκίνηση όταν είδε μία φωτογραφία των γονιών του.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Αύγουστο ο Τάκης Βαμβακίδης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ύστερα από έντονη αδιαθεσία και διαγνώστηκε με οξεία πνευμονική εμβολή.

«Ήταν δύσκολα, αλλά ήμουνα τυχερός. Εφημέρευε το “Σωτηρία”, που στα πνευμονολογικά έχει ειδίκευση. Έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν για να περάσει η δύσκολη στιγμή. Έπαθα οξεία πνευμονική εμβολή. Πήγα αμέσως στο νοσοκομείο και ήμουν και ψύχραιμος.

Αν ήμουν καπνιστής, ίσως να μην ήμουν τώρα εδώ. Με βοήθησε το ότι δεν καπνίζω. Είχα αιμόπτυση, ασταμάτητο βήχα, τάσεις λιποθυμίας…», αρκέστηκε να πει για την περιπέτεια της υγείας του.

Παράλληλα, προβλήθηκε μία φωτογραφία με τους γονείς του και ο Τάκης Βαμβακίδης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ενώ μίλησε για άλλη μία φορά για τη φιλία του με τον Βασίλη Καρρά.

«Άγιοι άνθρωποι. Πατερούλη ευχαριστώ, δεν πρόλαβα να στο πω “συγγνώμη”. “Έφυγε” ξαφνικά ο πατέρας μου και δεν του είπα επίσημα το “ευχαριστώ”», είπε για τους γονείς του.

Τέλος, ο Τάκης Βαμβακίδης και η Φαίη Σκορδά χόρεψαν έναν παραδοσιακό ποντιακό χορό στο κλείσιμο της συνέντευξης και αποχαιρετίστηκαν με μία ζεστή αγκαλιά.