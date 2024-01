To Ertflix, η ελληνική δωρεάν streaming υπηρεσία, έχει έναν σημαντικό κατάλογο από σημαντικές ελληνικές και ξένες σειρές και ταινίες, και αρκετά μιρκά «διαμάντια» από το αρχείο της ΕΡΤ, που δεν πρέπει να χάσετε.

Mπείτε στην ψηφιακή πλατφόρμα και απολαύστε μια παρέλαση αστέρων. Σημαντικές ταινίες, ελληνικές και ξένες, αλλά και σειρές για όλα τα γούστα που έγραψαν τη δική τους ιστορία στην τηλεόραση είναι άμεσα διαθέσιμα στην πλατφόρμα.

Δείτε τις Top σειρές και ταινίες αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα:

Hannibal

Πριν από τη Σιωπή των Αμνών, πριν από τον Κόκκινο Δράκο, ο Hannibal Lecter ήταν ένας πετυχημένος ψυχίατρος στις υπηρεσίες του FBI. Καθήκον του: Να βοηθήσει έναν ασυνήθιστα χαρισματικό ερευνητή, τον Will Graham, να λύσει μια σειρά από υποθέσεις δολοφονιών. Ο Will διαθέτει ενσυναίσθηση και καταφέρνει να μπει στο μυαλό των δολοφόνων ενώ θα αποκτήσει μια στενή σχέση με τον Hannibal, σκοπός του οποίου είναι όχι μόνο να εξετάσει το ψυχολογικό προφίλ του Will αλλά και να παίξει επικίνδυνα παιχνίδια με το FBI.

Πρωταγωνιστούν: Μαντς Μίκελσεν, Χιου Ντάνσι, Καρολίν Νταβέρνας , Λόρενς Φίσμπερν, Σκοτ Τόμσον, Άαρον Άμπραμς, Τζίλιαν Άντερσον, Χέτιεν Παρκ, Κέισι Ρολ, Λάρα Τζιν Χοροστέκι.

Σκηνοθεσία: Μάικλ Ράιμερ, Γκιγιέρμο Ναβάρο, Βιντσέντζο Νατάλι, Ντέιβιντ Σλέιντ, Τιμ Χάντερ, Τζον Νταλ, Πήτερ Μεντάκ, Τζέιμς Φόλεϋ, Ντέιβιντ Σεμέλ, Μαρκ Τζομπστ, Άνταμ Κέιν, Νέιλ Μάρσαλ.

Η Δοκιμασία της Αθωότητας

Μίνι σειρά βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Αγκάθα Κρίστι.

Πρωταγωνιστούν: Μπιλ Νάι, Άντονι Μπόιλ, Άννα Τσάνσελορ, Μόρβεν Κρίστι, Κρίσταλ Κλαρκ, Κρίστιαν Κουκ, Άλις Ιβ , Μάθιου Γκουντ, Έλα Πάρνελ, Έλινορ Τόμλινσον, Λίουκ Τρέντγουεϊ.

Σκηνοθεσία: Σάντρα Γκολντμπάχερ.

Σενάριο: Σάρα Φελπς.

Black Mirror

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει κάθε πτυχή της ζωής μας πριν να προλάβουμε να τη σταματήσουμε και να την αμφισβητήσουμε. Σε κάθε σπίτι, σε κάθε γραφείο, σε κάθε χέρι, μια οθόνη, ένα smartphone, ένας μαύρος καθρέφτης της ύπαρξής μας στον 21 αιώνα. Έχουμε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες του κόσμου, αλλά δεν υπάρχει χώρος στον εγκέφαλο για να απορροφήσουμε κάτι περισσότερο από ένα tweet 140 χαρακτήρων. H σειρά Μαύρος Καθρέφτης εκφράζει την ανησυχία μας για τον σύγχρονο κόσμο.

Πρωταγωνιστούν: Μόνικα Ντόλαν , Γουάνμι Μουζάκου, Ντανιέλ Λαπαίν, Χάνα Τζον-Κάμεν, Μικαέλα Κόελ, Άαρον Πωλ, Αντζάνα Βασάν, Κένεθ Κράνχαμ, Τζόσουα Τζέιμς, Μπέατρις Ρόμπερτσον-Τζόουνς, Τσαρλς Μαμπαλόλα, Τόμπι Κέμπελ.

Βίαιη Δικαιοσύνη

H 17χρονη Λύδια είναι ο στόχος ενός ανελέητου ανθρωποκυνηγητού. Ο φίλος της είναι έμπορος ναρκωτικών και την έχει παγιδέψει σε μια πλεκτάνη, εξαιτίας της οποίας ένα καρτέλ ναρκωτικών την αναζητά παντού, γιατί θεωρεί ότι έχει κλέψει χρήματα. Ο μοναδικός της σύμμαχος είναι ο πατέρας της. Ο ίδιος έχει μπλεξίματα με τον νόμο, έχει υπάρξει κατάδικος, μα πάνω από όλα, είναι αποφασισμένος να προστατεύσει την κόρη του. Έστω και για πρώτη φορά στη ζωή του, σκοπεύει να κάνει το σωστό.

Πρωταγωνιστούν: Μελ Γκίμπσον, Ελίζαμπεθ Ρομ, Γουίλιαμ Χ. Μέισι, Ράιαν Ντόρσεϊ, Έριν Μοριάρτι, Ντιέγκο Λούνα, Τόμας Μαν, Μάικλ Παρκς, Μιγκέλ Σαντοβάλ.

Σκηνοθεσία: Ζαν Φρανσουά Ρισέ.

Θυσιάζοντας ένα Πιόνι

Η ανεπανάληπτη άνοδος και πτώση του ιδιοφυούς Μπόμπι Φίσερ, και η προσπάθειά του να βάλει τέλος στην 24χρονη σκακιστική κυριαρχία της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1972, η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα με το Ματς του Αιώνα, ένα παιχνίδι 21 γύρων στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, που όλοι παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα. Όμως, η εμμονή του Φίσερ σε διάφορες θεωρίες συνομωσίας, γέννημα του ανισόρροπου μυαλού του, επηρεάζουν την εξέλιξη του παιχνιδιού και καθώς ο ανταγωνισμός θυμίζει όλο και περισσότερο τις έντονες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις της ψυχροπολεμικής εποχής, ακόμη και οι πιο στενοί σύμβουλοι του Φίσερ δεν είναι σίγουροι αν οι πράξεις του είναι οι καλά υπολογισμένες ενέργειες ενός εκκεντρικού ατόμου ή τα σημάδια ότι είναι πράγματι ψυχολογικά ασταθής.

Πρωταγωνιστούν: Τόμπι Μαγκουάιρ, Λιβ Σράιμπερ, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Μάικλ Στάμπαργκ, Λίλι Ρέιμπ.

Σκηνοθεσία: Έντουαρντ Ζούικ.

Δείτε εδώ όλες τις διαθέσιμες ταινίες και σειρές στο Ertflix.