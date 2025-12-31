Όλες οι στιγμές που καλεσμένοι εκπομπών «σφάχτηκαν» on air – Οι αποχωρήσεις από τα πλατό και το «στόλισμα» των παρουσιαστών

Τα τηλεοπτικά πλατό δελτίων ειδήσεων και εκπομπών μετατράπηκαν και φέτος σε «ρινγκ», αφού το 2025 περιελάβανε έντονες τηλεοπτικές στιγμές, με καβγάδες και αποχωρήσεις μεταξύ πολιτικών και όχι μόνο… on air!

Ηθοποιοί, παρουσιαστές και πολιτικοί «σφάχτηκαν» αρκετές φορές στον «αέρα» εκπομπών, με τις στιγμές τους να έχουν μείνει ανεξίτηλες στα highlight της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Απόστολο Γκλέτσο, μέχρι τη Σοφία Βούλτεψη, τη Ράνια Θρασκιά και τον Στέλιο Πέτσα, όλοι τους πρωταγωνίστησαν στις εντάσεις που παρακολούθησε το ελληνικό κοινό στην τηλεόρασή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κεντρικό πρόσωπο καβγάδων και εντάσεων σε live μετάδοση, ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, οι τηλεοπτικές εμφανίσεις της οποίας συνήθως σχολιάζονται εκτενώς, και όχι πάντα για όσα θα πει η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας».

Στις 18 Οκτωβρίου, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αποχώρησε από το πλατό του ΣΚΑΪ, μόλις λίγα λεπτά αφού είχε ξεκινήσει η συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλημέρα», καθώς ενοχλήθηκε από την ερώτηση που της έκανε η Φαίη Μαυραγάνη για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η Φαίη Μαυραγάνη επανήλθε στο πλατό και τοποθετήθηκε επί του περιστατικού, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος μπορεί να επιλέξει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχώρησε.

Ένα μήνα μετά, στις 21 Νοεμβρίου, καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», η Ζωή Κωνσταντοπούλου περίμενε… στη γωνία τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος είχε σχολιάσει με καυστικό τρόπο την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από το αξίωμα του βουλευτή.

Χαμός επικράτησε και στην εκπομπή «Real View», όταν ο ηθοποιός Απόστολος Γκλέτσος σηκώθηκε και έφυγε από το πλατό, μόλις άκουσε την Σοφία Μουτίδου να τον αποκαλεί «ψεύτη»!

Έξαλλος με την Ράνια Θρασκιά αποχώρησε με τη σειρά του, από το πλατό του Kontra ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, φωνάζοντας πως θα βρεθούν στα δικαστήρια, ενώ εκείνη λίγο πριν τον είχε χαρακτηρίσει «κακοποιητικό».

Και η Σοφία Βούλτεψη ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Χρήστο Γιαννούλη, ο οποίος αποχώρησε, λέγοντας πως «αυτό δεν είναι διάλογος, είναι προπαγάνδα».

Λίγο πριν φύγει η χρονιά και ενώ το κλίμα στην εκπομπή «Buongiorno» ήταν άκρως χριστουγεννιάτικο, μια συνέντευξη της Κλέλιας Ρένεση άναψε φωτιές μεταξύ του Δημήτρη Ουγγαρέζου και της Κατερίνας Ζαρίφη, με τη δεύτερη να αποχωρεί στο διάλειμμα για το υπόλοιπο της εκπομπής.

Καβγάς ξέσπασε ανάμεσα στον δημοσιογράφο Τάκη Χατζή και τον Στέλιο Πέτσα, με αφορμή την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Αρχικά, ο δημοσιογράφος επεσήμανε ότι κάποιοι σπέυδουν να φωτογραφηθούν μαζί τους, ενώ πριν από χρόνια είχε αποκαλέσει τους Έλληνες «τζαμπατζήδες».

Η απάντηση του Στέλιου Πέτσα εξαγρίωσε τον Τάκη Χατζή, ο οποίος έφτασε σε σημείο να πετάξει τα χαρτιά του από την ένταση.

Στις 6 Νοεμβρίου, η κατάσταση… ξέφυγε στο πάνελ της εκπομπής «Morning Point» στο Mega News.

Πρόκειται για τη στιγμή που ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, είπε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Πέτρο Παππά: «Δεν σας θεωρώ ισότιμο συνομιλητή».