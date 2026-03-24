Παιχνίδια εκδίκησης – επόμενο επεισόδιο: Πληγωμένη από την προδοσία του Άγη, η Μάγια φτάνει στα όριά της

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται επιστρέφουν την Τετάρτη (25.03.2026) στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Παιχνίδια εκδίκησης – Τετάρτη 25 Μαρτίου

Επεισόδιο 78ο: Η προσπάθεια του Άγη να συμμαχήσει με τον Στέφανο αποβαίνει άκαρπη και ο Άγης στρέφει το βλέμμα του αλλού. Η Χρύσα βρίσκει την ευκαιρία να εκμαιεύσει πληροφορίες από την Αφροδίτη και διαπιστώνει ότι κάποια πράγματα τα έχει μάθει διαφορετικά από τον Μάνο. Παράλληλα, η Μαρίνα φοβάται πως ο Άγης στρέφει τον Κωστή εναντίον της. Η Μάγια καθυστερεί πολύ στην απόφασή της να προχωρήσει με το διαζύγιο και δέχεται επιρροή από τη Ντόρα, που προωθεί τα συμφέροντα του Άγη. Η Βάνα καταλογίζει ευθύνες στον εαυτό της που δεν μπόρεσε να προστατέψει τη Μάγια από τον Άγη όσο ήταν ακόμα καιρός, ενώ ο Άγης κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια να μιλήσει ξανά στη Μάγια. Η Μάγια, πληγωμένη και κουρασμένη από τη συμπεριφορά του, δεν αρνείται να τον ακούσει, όμως δυσκολεύεται πολύ να πιστέψει όσα της λέει.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Λευτέρης Πολυχρόνης, Αναστασία Στυλιανίδη, Άγγελος Ανδριόπουλος, Ευγενία Λάβδα, Αλέξανδρος Σαρηπανίδης, Γεωργία Κωβαίου, Ορφέας Φερεντίνος, Δημήτρης Λούσκος.

Σενάριο: Γιάννης Σκαραγκάς

Σκηνοθεσία: Αλέκος Κυράνης

Σκηνοθέτης: Χρήστος Ζαχαράκης

Διάλογοι: Κωνσταντίνα Γιαχάλη, Πετρούλα Χρήστου

Εταιρεία εκτέλεσης παραγωγής: SILVERLINE MEDIA PRODUCTIONS S.A.

H σειρά «Παιχνίδια Εκδίκησης» βασίζεται στο format «Doctor Foster», που δημιουργήθηκε από την Drama Republic και διανέμεται από τα BBC Studios.

