Παναγιώτης Στάθης: Κάθε ανατροπή είναι δύσκολη, είδαμε ανθρώπους, ο Στέφανος Σίσκος «κούμπωνε» από την αρχή

Ο Παναγιώτης Στάθης και ο Στέφανος Σίσκος έδωσαν μία διπλή τηλεοπτική συνέντευξη και αναφέρθηκαν στη συνεργασία τους στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Οι δυο δημοσιογράφοι ήταν καλεσμένοι στην εκπομπή «The 2night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το βράδυ της Κυριακής (05.04.2026). Ο Παναγιώτης Στάθης και ο Στέφανος Σίσκος μίλησαν για τη δημοσιογραφία και τον Γιώργο Παπαδάκη. Παράλληλα, ο πρώτος εξέφρασε τα συναισθήματά του που άλλαξε τηλεοπτικό παρτενέρ κατά τη διάρκεια της σεζόν.

«Καλό είναι να είμαστε σοβαροί και όχι σοβαροφανείς. Δεν με ενοχλεί η ενημέρωση στην ψυχαγωγία, αν κάποιος έχει την επάρκεια ας το κάνει», σημείωσε αρχικά ο Παναγιώτης Στάθης.

«Οποιαδήποτε ανατροπή κυρίως μεσούσης της χρονιάς είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολο να ισορροπήσεις αλλά προφανώς έπρεπε κάτι να κάνουμε για να βρούμε έναν βηματισμό καλύτερο, για να το κάνουμε αλλιώς τέλος πάντων. Δεν είναι ευχάριστο, καθόλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ζητούμενο είναι να βρεις έναν τρόπο να το κάνεις διαφορετικά, να βρεις τον βηματισμό που πρέπει να κινηθείς. Η τηλεόραση είναι δύσκολο πράγμα, άγριο πράγμα, πρέπει να προσπαθείς να βρεις κάτι που θα σε πάει καλύτερα, που θα βελτιώσει τη δομή της εκπομπής», παραδέχτηκε ο Παναγιώτης Στάθης.

Παράλληλα, αποκάλυψε πώς πήρε ο Στέφανος Σίσκος τη θέση του συμπαρουσιαστή, μετά την αποχώρηση της Άννας Λυβαθυνού από την εκπομπή.

«Είδαμε κάποιους ανθρώπους αλλά ο Στέφανος από την αρχή ήταν ένα πρόσωπο που “κουμπώνει” και στο ύφος της εκπομπής και σε μένα πολύ, έχουμε πολύ καλή χημεία. Δεν κρίνεται η επάρκεια κάποιου σε μία αλλαγή. Το θέμα είναι αν κουμπώνουν δύο πρόσωπα μεταξύ τους. Στην προκειμένη με τον Στέφανο εισακούστηκα και εγώ και ο σταθμός το εξέτασε και το είδε», δήλωσε ο Παναγιώτης Στάθης.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντικαταστήσεις το ιστορικότερο πρόσωπο της ελληνικής τηλεόρασης, τον Γιώργο Παπαδάκη, στην ιστορικότερη εκπομπή», είπε στη συνέχεια ο Παναγιώτης Στάθης.

«Είναι ρουτίνα αυτό. Τη μία μέρα να μην πας από τον ίδιο δρόμο που πας συνήθως και κάτι σε παραξενεύει. Σκέψου, 35 χρόνια να πατάς το κουμπί και να βλέπεις τον άνθρωπο που θες να δεις κάθε πρωί για να ενημερωθείς. Αυτό είναι κάτι αδιανόητο για τον άλλον», πρόσθεσε για τον Γιώργο Παπαδάκη ο Στέφανος Σίσκος.