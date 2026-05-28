Papazo: Ο Akylas στον τελικό ήταν άρτιος, δεν έχουμε να του επιρρίψουμε τίποτα, είμαι περήφανος γι’ αυτόν

«Οι παιδικές μου αγάπες ήταν ο Παύλος Παυλίδης, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Φοίβος Δεληβοριάς», δήλωσε ο Papazo που είναι συνεργάτης του Akyla.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε ο Papazo, ο οποίος μίλησε για τα επαγγελματικά του, τους τραγουδιστές που αγάπησε ως παιδί, τον Akyla και τη Eurovision. Τα όσα είπε προβλήθηκαν την Πέμπτη (28.05.2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ανυπομονώ κάθε φορά να έρθει όλος αυτός ο κόσμος για να διασκεδάσουμε», είπε αρχικά ο ίδιος για «Το Μπαλκόνι του Papazo».

Ο Papazo είπε στη συνέχεια: «Οι παιδικές μου αγάπες ήταν ο Παύλος Παυλίδης, ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Φοίβος Δεληβοριάς, όλοι οι τραγουδοποιοί αυτοί της Ελλάδας και αυτοί είναι τα πρότυπά μου, οπότε οποιαδήποτε συνεργασία με αυτούς θα ήταν πολύ τιμητική».

Για τον Ακύλα και τη Eurovision, ο Papazo απάντησε: «Κάθε φορά που τον έβλεπα, γιατί έχουμε μία συνεργασία τριών ετών πλέον, κάθε φορά που έβγαινε, εγώ χαιρόμουν. Στον τελικό ήταν άρτιος και σκηνικά και φωνητικά. Δεν έχουμε να του επιρρίψουμε τίποτα. Είμαι περήφανος γι’ αυτόν».