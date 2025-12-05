Media

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Δεν είναι προς ανάλυση η ιστορία των προηγούμενων μηνών

«Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν είδα να μην σχολιάζεται στο ''Real View'' η επανάληψη σειρών στο ίδιο κανάλι», τονίζει, επίσης, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου / NDP Photo

Τόσο για την τηλεοπτική της απουσία όσο και για τη νέα εκπομπή «Real View» μίλησε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα στον Alpha την Παρασκευή (05.12.2025).

«Τηλεοπτικά δεν έχω συζητήσει για κάποια εκπομπή», λέει αρχικά στον Alpha η Πηνελόπη Αναστασοπούλου και προσθέτει: «Τώρα, από που να το πιάσεις και πώς να το αναλύσεις αυτό; Δεν είναι προς ανάλυση η ιστορία των προηγούμενων μηνών».

«Δεν μου επιτρέπει ο χρόνος μου να βλέπω κάποια πράγματα τυχαία παρακολούθησα το ”Real View” προχθές αλλά δεν θα μείνω σ’ αυτό, στο κομμάτι της εκπομπής. Θα μείνω στις επαναλήψεις που θα μπουν σ’ αυτό το κανάλι σε σχέση με κάποια σίριαλ που διαφημίζονται ως τα καλύτερα της ελληνικής τηλεόρασης», συνεχίζει η δημοφιλής ηθοποιός.

 

«Θα ήθελα πάρα πολύ οι γυναίκες που βρίσκονται εκεί να μην το άφηναν να περάσει έτσι και να το σχολίαζαν. Γιατί στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν είδα να μην σχολιάζεται και απλά να επικοινωνείται ως ότι ”θα δούμε τα καλύτερα σίριαλ της ελληνικής τηλεόρασης σε επανάληψη” σ’ αυτό το κανάλι», συμπλήρωσε κατόπιν η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στην κάμερα της εκπομπής του Alpha.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
152
149
101
75
68
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo