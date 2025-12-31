Media

Πρωτοχρονιά στον ΑΝΤ1 με τη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στον Λυκαβηττό

Μαζί του, ο ταλαντούχος ΖAF σε μια επιτυχημένη συνεργασία που ξεκίνησε τον χειμώνα από το Gazarte και συνεχίστηκε με την περιοδεία του καλοκαιριού
Μιχάλης Χατζηγιάννης
O Μιχάλης Χατζηγιάννης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 στις 23.00 ο ΑΝΤ1 θα προβάλλει τη μεγάλη συναυλία που έδωσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τον Σεπτέμβριο στον Λυκαβηττό.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με αστείρευτη ενέργεια δημιούργησε ένα μοναδικό κλίμα ρίχνοντας εντυπωσιακά, με την συναυλία του στο Λυκαβηττό, την αυλαία της πετυχημένης καλοκαιρινής του περιοδείας σε Ελλάδα, Κύπρο και Λονδίνο.

Σε έναν από τους αγαπημένους του χώρους, τον Λυκαβηττό , παρέσυρε το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη τραγούδι, συναίσθημα και διάθεση.

Από το “Βυθός”, το “Δεν Φεύγω”, τα “Χέρια Ψηλά” και το “Καλοκαίρι Μου” μέχρι τις πιο πρόσφατες επιτυχίες του, ο Μιχάλης Χατζηγιαννης δημιουργεί μια ατμόσφαιρα γιορτής όπου το κοινό γίνεται ένα με τη μουσική.

Μαζί του, ο ταλαντούχος ΖAF σε μια επιτυχημένη συνεργασία που ξεκίνησε τον χειμώνα από το Gazarte και συνεχίστηκε με την περιοδεία του καλοκαιριού, και φυσικά η ξεχωριστή μπάντα του.

