Γρηγόρης Μελάς: Είναι οριστικό το «διαζύγιο» του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη, δεν έχει κλείσει την επόμενη συνεργασία της

Μία νέα συνέντευξη έδωσε ο Γρηγόρης Μελάς και προέβη σε πολλές αποκαλύψεις. Μεταξύ άλλων, ο έμπειρος τηλεοπτικός ρεπόρτερ ανέφερε ότι θεωρεί ότι το «διαζύγιο» ΣΚΑΪ και Σίας Κοσιώνη είναι οριστικό, αλλά η παρουσιάστρια δεν έχει βρει νέα τηλεοπτική στέγη ακόμα. Παράλληλα, σχολίασε και το beef Γιώργου Λιάγκα και Σίσσυς Χρηστίδου.

Ο Γρηγόρης Μελάς έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA και σχολίασε την τηλεοπτική πραγματικότητα. Εκτός από τη Σία Κοσιώνη, τον Γιώργο Λιάγκα και τη Σίσσυ Χρηστίδου, ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε και για τη μεταγραφή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ.

«Θεωρώ ότι είναι οριστικό το “διαζύγιο” του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη, δεν έχει κλείσει την επόμενη τηλεοπτική της συνεργασία», αποκάλυψε ο Γρηγόρης Μελάς, ο οποίος είχε γράψει ρεπορτάζ στο newsit.gr για το τέλος αυτής της συνεργασίας.

«Έχοντας δουλέψει και με τον Γιώργο Λιάγκα και με τη Σίσσυ Χρηστίδου, μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι ούτε ο Γιώργος μισεί τη Σίσσυ ούτε η Σίσσυ μισεί τον Γιώργο. Κι ο Γιώργος είχε πει πέρυσι “γιατί με παίζετε;” και είχε πει η Σίσσυ πολύ ειλικρινά “γιατί μας πουλάς”. Αυτό είναι μία κόντρα που αν θέλεις την αγαπούν και οι δύο. Αν έκανε άλλη εκπομπή ο Γιώργος μάλλον, θα έπαιζε τον Λιάγκα. Πρώτο θέμα θα τον είχε, πρώτη μούρη…», δήλωσε στη συνέχεια για την περιβόητη τηλεοπτική κόντρα των δύο παρουσιαστών.

«Ο Γιώργος Λιάγκας βρίσκεται σε επαφές με τον ΑΝΤ1 για την επόμενη σεζόν και αυτό είναι γνωστό», ανέφερε ακόμα, προσθέτοντας: «Θεωρώ ότι θα συνεχίσει στο πρωινό».

«Θεωρώ ότι δεν έχει κλειδώσει η μεταγραφή της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στον ΣΚΑΪ. Απ’ ό,τι γνωρίζω, δεν έχει υπογραφεί καν το προσύμφωνο. Μιλάμε για ένα τριετές συμβόλαιο. Η δημόσια τηλεόραση έχει έναν ρόλο υποτίθεται, που δεν κοιτάζει τις τηλεθεάσεις – και με δηλώσεις των στελεχών παρακαλώ – θέλει να προάγει τον πολιτισμό. Για να μην είμαστε υπερβολικοί, δεν θεωρώ ότι το “Στούντιο 4” ήταν η σημαία του πολιτισμού στην τηλεόραση. Είναι μία αξιοπρεπής εκπομπή, που τηρούσε και τους κανόνες του πολιτισμού. Μπαίνοντας στον ιδιωτικό ανταγωνισμό είναι λογικό το κάθε κανάλι που θα έχει μία εκπομπή να θέλει το μαγκαζίνο να πουλάει. Γενικά με μία ματιά και με όλα αυτά, με έναν τίτλο, δύσκολα για την εκπομπή όταν θα βρεθεί στο περιβάλλον του ΣΚΑΪ.

Έπειτα ο έμπειρος τηλεοπτικός ρεπόρτερ κλήθηκε να απαντήσει αν η έλευση του διδύμου της ΕΡΤ στον ΣΚΑΪ θα εκτοπίσει τον Κώστα Τσουρό και τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.

«Καταρχάς, ο Κώστας Τσουρός εκτοπίστηκε μόνος του από το πρόγραμμα το καθημερινό. Ο Κώστας είναι ένας δημοσιογράφος τον οποίο εκτιμώ, ένας παρουσιαστής που θα μπορούσε να κάνει πράγματα. Αυτό που έκανε φέτος εμένα τουλάχιστον δεν μου άρεσε και δεν ήταν αυτό που περίμενα εγώ από τον Τσουρό να κάνει. Ο Τσιμιτσέλης ήταν μια διαφορετική πρόταση που μπορεί του χρόνου να μπει στο ψυγείο ή ακόμα και να μετακομίσει Σαββατοκύριακο. Άρα θεωρώ ότι η Νάνσυ και ο Θανάσης δεν εκτοπίζουν τα παιδιά, αλλά απλώς παίρνουν τη θέση στο πρόγραμμα αυτήν που ήθελαν, το 3 με 6, περίπου. Θα πω ότι θεωρώ πολύ σωστή την απόφαση του Κώστα, να παραμείνει στον αέρα και να σώσει και τους εργαζομένους. Δεν έδεσαν κιόλας όλοι αυτοί ανάμεσα τους και οδηγήθηκαν σε μία τηλεοπτική αποτυχία. Δεν ήταν κάτι που προσέβαλε τον τηλεθεατή. Γιατί προφανώς υπάρχουν και εκπομπές που κάνουν υψηλότερα νούμερα και προσέβαλαν», υπογράμμισε ο Γρηγόρης Μελάς.

«Το “Real View” προσβάλλει για μένα τον τηλεθεατή. Δόξα τω Θεώ, απ’ ό,τι μαθαίνω δεν θα υπάρχει. Θα συνεχιστεί ως ιδέα τώρα, θα είναι “Real View”, θα είναι “πάρτε τηλέφωνο και πείτε τον πόνο σας να σας βγάλουμε”, όλα αυτά, αλλά σίγουρα δεν θα είναι αυτές οι τέσσερις κυρίες μαζί. Νομίζω ότι ούτε οι ίδιες το θέλουν», αποκάλυψε ακόμα.

Όσο για το σχόλιο της Ντέπυς Γκολεμά για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ο Γρηγόρης Μελάς υπογράμμισε: «Διαφωνώ όταν στην κριτική, ιδιαίτερα από ανθρώπους έμπειρους του χώρου όπως είναι η Ντέπυ Γκολεμά, μπλέκουμε χαρακτηρισμούς για την προσωπική ζωή, εκτός αν υπάρχουν παραβατικές συμπεριφορές».

Τέλος για τις φήμες ότι η Κατερίνα Καραβάτου θα παρουσιάσει με τον Χρήστο Φερεντίνο το “Στούντιο 4”, ο Γρηγόρης Μελάς ξεκαθάρισε: «Δεν έχουν σκεφτεί κανέναν στην ΕΡΤ για το “Στούντιο 4”. Το μόνο πρόσωπο, το μοναδικό όνομα που ακούστηκε είναι της Μπέττυς Μαγγίρα».