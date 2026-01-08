Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έκανα κάποιες συναντήσεις αλλά πάντα μέσα μου ένιωθα ότι είμαι καλύτερα στον Alpha

Για τη στενή σχέση που διατηρεί με τον Alpha καθώς και για την διάθεση να υπογράφει συνήθως μεγάλης διάρκειας συμβόλαια μίλησε, μεταξύ άλλων, η Σταματίνα Τσιμτσιλή στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή χαρακτήρισε «οικογενειακή» τη σχέση της με τον Alpha. Κάτι που έπαιξε ρόλο στο να παραμείνει στο δυναμικό του τηλεοπτικού σταθμού, παρά τις προτάσεις που έχει δεχτεί κατά καιρούς από «αντίπαλα» κανάλια.

Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια, συζήτησε στο παρελθόν προτάσεις που της είχαν γίνει, αλλά ποτέ δεν ένιωσε έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα. Δεν έδειξε να το έχει μετανιώσει. Επικεντρώνεται στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της και δίνει καθημερινά τη μάχη της τηλεθέασης, με τους συνεργάτες της, στο «Happy Day».

Η σχέση σου με τον Alpha είναι πια λίγο οικογενειακή.

Πολύ οικογενειακή. Και μάλιστα φέτος ο πρόεδρος μας, ο κ. Μανώλης Δραϊνάκης, με όλη την ομάδα της διοίκησης μας έκαναν το τραπέζι σε ένα κρητικό εστιατόριο στη Γλυφάδα. Ήταν όλοι οι διευθυντές, του Marketing, του Εμπορικού, η ομάδα του Προγράμματος, ο σκηνοθέτης μας και υπήρχε ένα κλίμα αγάπης και θαλπωρής. Συγκινηθήκαμε όλοι πολύ.

Το συμβόλαιο σου λήγει το 2028. Ξέρω ότι πριν το ανανεώσεις δέχθηκες πολύ δελεαστικές προτάσεις. Έφτασες ποτέ στο σημείο να σκεφτείς πολύ σοβαρά αν πρέπει να κάνεις ένα άλλο βήμα;

Και στις δυο φάσεις λήξης των συμβολαίων μου είχα την τύχη και την χαρά να δεχτώ πολύ δελεαστικές προτάσεις από διαφορετικά στελέχη καναλιών. Ήταν πολύ τιμητικές οι προσεγγίσεις που μου έγιναν και δεν σου κρύβω ότι, όταν είσαι επαγγελματίας, σου αρέσει να χτυπά το τηλέφωνο σου. Και φυσικά το συζητήσα. Δεν έφτασα όμως ποτέ πολύ κοντά μέσα μου στο να πω “είμαι έτοιμη να φύγω”. Έκανα κάποιες συναντήσεις, άκουσα τα δεδομένα της συνεργασίας αλλά πάντα μέσα μου ένιωθα ότι είμαι καλύτερα στον Alpha.

Σου αρέσει να κάνεις μεγάλης διάρκειας συμβόλαια.

Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις μονοετή, πάντα κάτι κερδίζεις. Εγώ είμαι άνθρωπος της ασφάλειας και της ηρεμίας γιατί, καλώς ή κακώς, όταν βλέπεις ένα συμβόλαιο, μπαίνεις στη διαδικασία μιας διαπραγμάτευσ​ης που δημιουργεί ένα πρόσθετο άγχος.