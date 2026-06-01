Σταματίνα Τσιμτσιλή: Γενέθλια για την παρουσιάστρια που έκλεισε τα 44 – «Με συγκινείτε» είπε στους συνεργάτες της

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε γενέθλια την Κυριακή 31 Μαΐου και μια μέρα μετά, το πρωί της Δευτέρας (01-06-2026) άκουσε τις ευχές των συνεργατών της στο «Happy Day». Η παρουσιάστρια της εκπομπής ευχήθηκε τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο και ευχαρίστησε για τα λόγια αγάπης που άκουσε.

Με το κλίμα στο πλατό να είναι γιορτινό, η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήρε τον λόγο και μίλησε για τα γενέθλια και τις ευχές που την έκαναν να αισθανθεί όμορφα. Για ακόμα μια χρονιά, η ίδια και οι συνεργάτες της κατάφεραν να κερδίσουν το «στοίχημα» της τηλεθέασης και ήδη ετοιμάζουν τα πλάνα τους για τη νέα τηλεοπτική χρονιά.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ! Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τις ζωές μας, τις ψυχές μας και τις οικογένειες μας. Τα γενέθλιά μου έπεσαν χθες (Κυριακή 31 Μαΐου), με πήρατε και τηλέφωνο, σας ευχαριστώ! Με συγκινείτε, πάντα είναι ωραίο να δέχομαι ευχές από ανθρώπους που αγαπώ και εσείς είστε η δεύτερη οικογένεια μου.

Χθες τα πέρασα με τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα, με τον σύζυγό μου και τα τρία μου παιδάκια! Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ πολύ! Να είμαστε γεροί, τυχεροί, αγαπημένοι και πάντα να γιορτάζουμε επιτυχία» ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Υπενθυμίζεται πως η Σταματίνα Τσιμτσιλή είναι μητέρα τριών παιδιών: της 13χρονης Νάγιας, της 12χρονης Μαίρης, και του 8χρονου Γιάννη, που απέκτησε από τον γάμο της με τον δικηγόρο, Θέμη Σοφό. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2011.