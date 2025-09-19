Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γιώργο Λιάγκα: «Μακριά και αγαπημένοι, δεν θα ήθελα να είμαι στο στόχαστρο σχολιασμού του»

«Ο Γιώργος Λιάγκας είναι ένας παρουσιαστής που μιλάει δυναμικά και δεν λειτουργεί πυροσβεστικά», εξομολογήθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Καλεσμένη του Αντώνη Σρόιτερ για το νέο επεισόδιο του podcast με τίτλο «Πρώτη Λέξη», βρέθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Οι δύο παρουσιαστές έκαναν μία πλούσια συζήτηση η οποία πολύ γρήγορα οδηγήθηκε και στον Γιώργο Λιάγκα.

«Για τον Γιώργο Λιάγκα δεν έχω να πω κάτι κακό. Είναι αυτό που λένε “μακριά και αγαπημένοι”. Δεν θα ήθελα να είμαι στο στόχαστρο του σχολιασμού του. Σε καμία περίπτωση», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Αντώνη Σρόιτερ να σχολιάζει με χιούμορ:

«Μόλις είπες ότι δεν τον γουστάρεις. Μου χαλάς το beef αυτή την στιγμή».

Τότε η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξήγησε πως ο Γιώργος Λιάγκας ρίχνει συχνά “λάδι στη φωτιά” και έτσι δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να τσακωθεί μαζί του.

«Όχι, απλά επειδή ξέρω ότι ο Λιάγκας είναι ένας παρουσιαστής που μιλάει δυναμικά και δεν λειτουργεί πυροσβεστικά, αλλά ρίχνει λάδι στη φωτιά, δεν θα ήθελα να τσακωθώ μαζί του», ανταπάντησε συγκεκριμένα.

«Είπες πάρα πολύ μεγάλη κακία για τον Λιάγκα πρέπει να πω και δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες. Διαχωρίζω τη θέση μου απ’ όσα είπες και σε αφήνω στην κρίση του από εδώ και πέρα για τις επόμενες εβδομάδες», σχολίασε και πάλι με χιούμορ ο Αντώνης Σρόιτερ.