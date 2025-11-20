Σταματίνα Τσιμτσιλή: Μου έγραψαν «η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, μην την διαφημίζεις στα social media»

Για τα σχόλια που δέχθηκε προσφάτως στα social media, με αφορμή το ταξίδι που πραγματοποίησε στη Μυτιλήνη, μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωινό της Πέμπτης (20.11.2025) στον αέρα του Happy Day.

«Είχα πάει πριν από έναν μήνα περίπου στη Μυτιλήνη για το τάμα μου και ανέβασα κάποιες φωτογραφίες στα social media. Έτυχε, λοιπόν, να μου γράψουν κάποιοι σε μηνύματα ότι “η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό, μην την διαφημίζεις”. Διαφωνώ» επισήμανε αρχικά η παρουσιάστρια του Alpha.

«Εγώ είμαι της λογικής ότι όπως μιλάς για κομμάτι της ψυχής σου ανοιχτά, αν νιώθεις ότι η θρησκεία είναι ένα κομμάτι της ψυχής σου, της ζωής και της καρδιάς σου, καλό είναι να το λες. Γιατί, από την άλλη, αυτό είναι μια ομολογία πίστης που την έχουμε ανάγκη τη σήμερον ημέρα.

Τη σήμερον ημέρα που μιλάμε ανοιχτά και δημοκρατικά για όλα, να μην κρυβόμαστε. Κάποτε μας φαινόταν ξένο και αυτό που είπε ο μακαριστός Χριστόδουλος, που φώναζε μέσα παιδιά με το τζιν το σκισμένο και το σκουλαρίκι.

Κάποτε μας έλεγαν οι παππούδες μας “βάλε το κοστούμι σου ή τα καλά σου ρούχου για να πας στην εκκλησία” και ο μακαριστός Χριστόδουλος μας είπε να έρθουμε όπως είμαστε αρκεί να έρθουμε κοντά στον Θεό» συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.