Στάθης Σχίζας: «Ζητάω δημόσια συγγνώμη από τον Γιώργο Καράβα»

«Το χέρι μου σακατεύτηκε, έχει σπάσει σε 2-3 σημεία και είμαστε για χειρουργείο» είπε ο Στάθης Σχίζας
Σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους, ο Στάθης Σχίζας μίλησε για τον τραυματισμό του στο Exathlon, αλλά και για τον Γιώργο Καράβα.

«Το χέρι μου σακατεύτηκε, έχει σπάσει σε 2-3 σημεία και είμαστε για χειρουργείο. Συνέβη σε μια “ήρεμη” πίστα στο Exathlon, το έσπασα, συνέχισα να τρέχω και… γεια σας», είπε αρχικά ο Στάθης Σχίζας.

Ο Στάθης Σχίζας απάντησε στη συνέχεια για τον Γιώργο Καράβα: «Στην αρχή είχα κάνει μια δήλωση και είχα πει ότι μου “κλωτσάει” σαν παρουσιαστής. Τώρα που τον γνώρισα και τον είδα πώς είναι να δουλεύει, έπεσα έξω, του ζητάω δημόσια συγγνώμη».

«Είναι όπως πρέπει να είναι και προσπαθεί συνέχεια να γίνεται καλύτερος» είπε καταληπτικά ο Στάθης Σχίζας.

