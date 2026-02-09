Super Bowl: Άφλεκ, Άνιστον και άλλοι θρυλικοί πρωταγωνιστές της τηλεόρασης σε επικό τηλεοπτικό σποτ που θυμίζει ’90s

Το τελευταίο διαφημιστικό σποτ του Μπεν Άφλεκ για την αμερικανική αλυσίδα Dunkin’ στο Super Bowl αποδείχθηκε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή προώθηση καφέ και ντόνατς. Πρόκειται για ένα νοσταλγικό υπερθέαμα που φέρνει στις οθόνες μερικά από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα της χρυσής εποχής της αμερικανικής τηλεόρασης.

Στο πλευρό του Μπεν Άφλεκ και του Τομ Μπρέιντι για το διαφημιστικό στο Super Bowl, εμφανίστηκαν η Τζένιφερ Άνιστον και ο Ματ ΛεΜπλάνκ των «Friends», ο Τζέισον Αλεξάντερ που θύμισε το «Seinfeld» και η Τζάσμιν Γκάι το «A Different World».

Το καστ συμπλήρωσαν ο Τεντ Ντάνσοντου «Cheers», ο Αλφόνσο Ριμπέιρο από τον «Πρίγκιπα του Μπελ-Αιρ» και ο Τζαλίλ Γουάιτ από το «Family Matters».

Το σποτ παρουσιάζει τους διάσημους ηθοποιούς να πρωταγωνιστούν σε μια υποτιθέμενη, «χαμένη» κωμική σειρά με τίτλο «Good Will Dunkin’» και να απαντά με χιούμορ σε ένα ερώτημα που κανείς δεν είχε θέσει μέχρι σήμερα: Πώς θα ήταν το βραβευμένο με Όσκαρ δράμα του 1997, «Good Will Hunting», αν ο Άφλεκ και ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon) το είχαν δημιουργήσει ως μια ανάλαφρη κωμωδία;

Το διαφημιστικό περιέχει πολλές αναφορές στους ρόλους που καθιέρωσαν τους ηθοποιούς, οι οποίοι με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας απογήρανσης εμφανίζονται όπως ακριβώς ήταν τη δεκαετία του ’90.

Παρά τη χρήση των εφέ, το διαφημιστικό γυρίστηκε σε πραγματικό φιλμ και σε φυσικό σκηνικό, διατηρώντας την αυθεντική αίσθηση της εποχής.

Με αυτό το σποτ, η διάσημη αλυσίδα καφέ κάνει μια αναδρομή στο 1995, γιορτάζοντας την πρώτη της διαφήμιση για παγωμένο καφέ. Πρόκειται για το τελευταίο μιας σειράς επιτυχημένων και γεμάτων αστέρια διαφημιστικών που έχει δημιουργήσει ο Άφλεκ για την εταιρεία από το 2023.

Σε προηγούμενα σποτ συμμετείχαν οι Τζέρεμι Στρονγκ και Κέισι Άφλεκ, ενώ σε δύο έχει πρωταγωνιστήσει και η πρώην σύζυγός του, Τζένιφερ Λόπεζ, σύμφωνα με το Variety.