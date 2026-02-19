Survivor: Γιάννης Ρέβης, Μιχάλης Σηφάκης και Φανή Παντελάκη «πιάστηκαν στα πράσα»

Κάποιος θα αποχωρούσε οριστικά από τον Άγιο Δομίνικο στο νέο επεισόδιο του Survivor τη νύχτα της Πέμπτης (19.02.2026). Επτά παίκτες βρέθηκαν στον τάκο των υποψηφιοτήτων αυτή την εβδομάδα, αλλά για έναν θα σήμαινε το τέλος της συμμετοχής του στο ριάλιτι επιβίωσης που προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ.

Εκείνοι που ανέμεναν να μάθουν αν τους στήριξε ή όχι το τηλεοπτικό κοινό του Survivor με την ψήφο του ώστε να παραμείνουν στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ ήταν η Κέλλυ Μποφίλιου, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ, ο Γιάννης Ρέβης, ο Χρυσοβαλάντης Πάκος, η Βασιλική Μουντή, η Δήμητρα Λιάγγα και η Φανή Παντελάκη.

Στο συμβούλιο του νησιού, ωστόσο, ο Γιώργος Λιανός έριξε μία «βόμβα», ανακοινώνοντας σε Αθηναίους και Επαρχιώτες πως παρατηρήθηκε από τους ανθρώπους της παραγωγής μία παράβαση που αφορούσε στην επικοινωνία.

«Έχω να κάνω, δυστυχώς, μία ανακοίνωση και αυτή έχει να κάνει με το παιχνίδι μας, το Survivor», προανήγγειλε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής για να μοιραστεί με τους παίκτες αλλά και τους τηλεθεατές ποια πρόσωπα «συνελήφθησαν» από την παραγωγή να παραβαίνουν κανονισμούς.

Και αυτοί οι παίκτες είναι ο Γιάννης Ρέβης, ο Μιχάλης Σηφάκης και η Φανή Παντελάκη.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιώργου Λιανού, οι τρεις αυτοί παίκτες από την ομάδα των Επαρχιωτών θα στερηθούν στο εξής πέντε έπαθλα που θα κερδίσει η ομάδα τους.

Σχετικά με την ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε πως από την ψυχοφθόρα διαδικασία της μονομαχίας αποχώρησης «σώζονται» ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ, ο Χρυσοβαλάντης Πάκος, η Φανή Παντελάκη, η Δήμητρα Λιάγγα και η Βασιλική Μουντή.

Έτσι, ο Γιάννης Ρέβης και η Κέλλυ Μποφίλιου ρίχθηκαν για μία ακόμα – τελευταία – φορά στον στίβο μάχης, προκειμένου να διεκδικήσουν την παραμονή στον Άγιο Δομίνικο και στο Survivor.

Το αποτέλεσμα, όμως, της μονομαχίας αυτής είχε έναν νικητή και αυτός ήταν ο Γιάννης Ρέβης. «Στα 17-18 άτομα, πόσοι είναι, με στήριξαν μόνο δύο αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Μου φτάνουν», είπε καταβεβλημένος από την υπερπροσπάθεια, ο παίκτης της μπλε ομάδας του Survivor μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Η Κέλλυ Μποφίλιου, λοιπόν, αποτελεί πλέον παρελθόν για το Survivor και τους Αθηναίους.