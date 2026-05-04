Θανάσης Βέγγος: Αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για τα 15 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο ηθοποιό

Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώθηκαν από τότε που «έφυγε» από τη ζωή ο Θανάσης Βέγγος και η Φίνος Φιλμ τιμώντας τον αείμνηστο ηθοποιό ανάρτησε στο προφίλ της στο Instagram ένα αφιερωματικό βίντεο.

Στο βίντεο που «ανέβηκε» στον επίσημο λογαριασμό της Φίνος Φιλμ στο Instagram, περιλαμβάνεται μία χαρακτηριστική σκηνή από την ταινία «Ο Ατσίδας» με τον Θανάση Βέγγο ως… Θρασύβουλα δίπλα στον επίσης αξέχαστο Ντίνο Ηλιόπουλο.

«Σήμερα στοχαζόμαστε με τον φιλόσοφο Θρασύβουλα, και θυμόμαστε τον τεράστιο Θανάση Βέγγο που έφυγε σαν σήμερα πριν 15 χρόνια», αναφερόταν στη συνοδευτική λεζάντα της αφιερωματικής ανάρτησης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σημείωμα στην ιστοσελίδα της Φίνος Φιλμ: Ο Θανάσης Βέγγος, ο «καλός μας άνθρωπος», αποτελεί από μόνος του τεράστιο κεφάλαιο του ελληνικού κινηματογράφου και της ελληνικής κωμωδίας. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το φαινόμενο «Βέγγος» θα μπορούσε να διδάσκεται σε σχολές επικοινωνίας και κινηματογράφου, ως εργαλείο ανάλυσης, για το πώς ένας κωμικός διαμόρφωσε μέσα από τους ρόλους του έναν ολοκληρωμένο λαϊκό κινηματογραφικό ήρωα με σταθερά χαρακτηριστικά, ενσαρκώνοντας τον μέσο Έλληνα στα πλαίσια της φαρσοκωμωδίας. Αεικίνητος, σαρωτικός, φουκαράς, αγχωμένος, κυνηγημένος, καπάτσος, πολυμήχανος, φτωχός, τίμιος, γκαφατζής είναι κάποια από αυτά τα στοιχεία -αντιφατικά μεταξύ τους, όπως και του νεοέλληνα στην εποχή που σκιαγραφείται- που συνθέτουν το κινηματογραφικό φαινόμενο «Θανάσης Βέγγος».

Ο Θανάσης Βέγγος νοσηλευόταν από τις 19 Δεκεμβρίου 2010 στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου, όπου και πέθανε στις 3 Μαΐου 2011, λίγο πριν συμπληρώσει τα 84 χρόνια του.