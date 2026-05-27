Βίντεο η στιγμή που οι ανήλικοι «μπουκάρουν» στο κατάστημα του Κώστα Παπαδόπουλου – «Με χτύπησε και με έβαλε στο πορτ μπαγκάζ» λέει ο 14χρονος

Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στον Κώστα Παπαδόπουλο, πρώην παίκτη του Survivor, ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό ενός 14χρονου Ρομά στο Μενίδι, που μπήκε στο μαγαζί του και μαζί με άλλο άτομο, έκλεψαν μία τσάντα κι ένα κινητό.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor το 2021, όπως αποκάλυψε το newsit.gr σε αποκλειστικό, αιτία του επεισοδίου ήταν το γεγονός ότι οι ανήλικοι «τρύπωσαν» στο κατάστημα που διατηρεί ο ζαχαροπλάστης στο Μενίδι και προσπάθησαν να του αρπάξουν μια τσάντα με χρήματα και τα κινητά τηλέφωνα.

Ο παίκτης του Survivor υποστηρίζει, ότι δεν χτύπησε το παιδί. Κυνήγησε όπως ανέφερε τον 14χρονο και κατά τη διάρκεια της καταδίωξης έπεσε μόνο του και χτύπησε σε ένα ρέμα με μπάζα. «Έγινε μια κλοπή. Καταδίωξα ένα ανήλικο. Έπεσε κάτω το ανήλικο. Τον έπιασα. Πήρα το κινητό που κλάπηκε. Το παιδί όμως όπως έπεσε, χτύπησε, έκανε ράμματα. Και γι’ αυτό είμαι εγώ εδώ», υποστήριξε ο ίδιος.

Διαφορετική εκδοχή έδωσε ο παππούς του ανηλίκου, ο οποίος ανέφερε: «Μας χτύπησε ο Κώστας, αυτός που έπαιζε στο Survivor. (…) Λέει ότι πράγματι, πήγε να του πάρει ένα κινητό, του έκλεψε ένα κινητό. Το οποίο το κινητό το είχε ο άνθρωπος αυτός εκεί πέρα».

Ο πρώην παίκτης του Survivor κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον 14χρονο και τον έβαλε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Από την πλευρά του, μιλώντας στο Live News, ο 14χρονος υποστήριξε ότι ο Κώστας Παπαδόπουλος τον χτύπησε στο κεφάλι χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του.

«Ήμουν μαζί με τον αδερφό μου και παίζαμε ποδόσφαιρο από τις 17:00. Στις 21:45 φύγαμε από το γήπεδο και καθώς γυρίζαμε στο σπίτι είδαμε ένα λευκό αυτοκίνητο που μας πλησίασε. Με άρπαξε ο οδηγός και με έβαλε στο πορτ μπαγκάζ, λέγοντάς μου ‘γ@ φέρε μου το κινητό γιατί θα σε γ@’.

Ο αδερφός μου πρόλαβε και έφυγε. Μέχρι να με βάλει στο πορτ μπαγκάζ, με χτύπησε πολλές φορές με γροθιές στο κεφάλι μου και κρατούσε και ένα κλειδί αυτοκινήτου με το οποίο με χτύπησε πάλι στο κεφάλι. Του είπα ‘συγγνώμη, δεν έχω κάνει τίποτα, αφήστε με σας παρακαλώ’.

Αφού πέρασαν 10 λεπτά, εκείνος άνοιξε το πορτ μπαγκάζ και με άφησε και μου είπε ‘κ@λ θα φέρεις το κινητό στο μαγαζί’. Έχω κατηγορηθεί στο παρελθόν για κλοπή και ληστεία. Το κινητό όμως το είχαν κλέψει άλλα παιδιά και όχι εγώ», είπε ο 14χρονος.

Παράλληλα, το Live News εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι ανήλικοι μπαίνουν στο ζαχαροπλαστείο στο Μενίδι, με σκοπό να κλέψουν τα προσωπικά αντικείμενα και τα χρήματα του Κώστα Παπαδόπουλου.

Ωστόσο, ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, είπε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που έπεσε θύμα κλοπής από την ίδια συμμορία νεαρών.