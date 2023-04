Ο Απρίλιος είναι ο μήνας του The Boy στο Cinobo. Ο Αλέξανδρος Βούλγαρης κάνει take over το πρόγραμμα του Cinobo και μας παρουσιάζει την προσωπική του φιλμογραφία, μέσα από τις κινηματογραφικές του ταινίες καθώς και τα μουσικά video clips που έχει σκηνοθετήσει, σε ένα αφιέρωμα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την πρεμιέρα της ταινίας Γυμναστήριο αλλά και για πρώτη φορα την αποκατεστημένη κόπια της ταινίας Ροζ.

Ανάμεσα στις υπόλοιπες ταινίες του μήνα, η Μποέμικη Ψυχή του Τόνι Γκάτλιφ, με ελληνικό καστ και πρωταγωνίστρια τη Δάφνη Πατακιά. Το ντοκιμαντέρ του Χοσέ Λουίς Λόπεζ – Λινάρες Τα Μυστήρια του Ιερώνυμου Μπος, για την τέχνη και την αλήθεια της, με θέμα τον πιο διάσημο πίνακα του Ολλανδού ζωγράφου, τον Κήπο των Επίγειων Απολαύσεων. Το Αδέλφια σε Σύγκρουση του Τζέρεμι Σιμς με τον Σαμ Νιλ, αυστραλέζικο ριμέικ μεγάλης ισλανδικής επιτυχίας.

Και φυσικά ένα από τα μεγαλύτερα κλασικά όλων των εποχών: Σημασία Έχει ν’ Αγαπάς του Αντρέι Ζουλάφσκι με την ανυπέρβλητη Ρόμι Σνάιντερ.

Μποέμικη Ψυχή (Djam) / Τόνι Γκάτλιφ

Ο πρώτος μεγάλος ρόλος της Δάφνης Πατακιά ήρθε από τον πολυβραβευμένο Τόνι Γκάτλιφ σε μια ταινία που καταπιάνεται με την ελληνική πραγματικότητα και με τη σημασία του ρεμπέτικου.

Ιδρώτας (Sweat) / Μάγκνους Φον Χορν

Η απόσταση ανάμεσα στους χιλιάδες Instagram followers και στη μοναξιά της πραγματικότητας, καταγράφεται με μια αιχμηρή αλλά και τρυφερή ματιά σε έναν κόσμο όπου η εικόνα κυριαρχεί.

Τα Μυστήρια του Ιερώνυμου Μπος (Bosch: The Garden of Dreams) / Χοσέ Λουίς Λόπεζ – Λινάρες

Ξεκινώντας με μια φράση του Ταρκόφσκι, το ντοκιμαντέρ αποκωδικοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της Τέχνης, τον πίνακα που μας καλεί σε ένα ταξίδι ηδονής και αμαρτίας.

Σημασία Έχει ν’ Αγαπάς (That Most Important Thing: Love) / Αντρέι Ζουλάφσκι

Σπουδαίο και τρικυμιώδες, μια αλησμόνητη ανάμνηση από το ευρωπαϊκό σινεμά των 70s, με τη Ρόμι Σνάιντερ να παραδίδει μια συνταρακτική ερμηνεία σε έναν πολύ απαιτητικό ρόλο.

Μια Νύχτα Μαγική (On a Magical Night) / Κριστόφ Ονορέ

Ανάλαφρη και περιπαικτική, εξερευνά τα όρια ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα της ερωτικής επιθυμίας και της συζυγικής πίστης, με την Κιάρα Μαστρογιάννι που βραβεύεται στις Κάννες.

Αδέλφια σε Σύγκρουση (Rams) / Τζέρεμι Σιμς

Στο αυστραλέζικο ριμέικ του εξαιρετικά επιτυχημένου ισλανδικού Δεσμοί Αίματος του 2015, το ανορθόδοξο χιούμορ δίνει τη θέση του στον ρεαλισμό, στη συγκίνηση και στην κωμική αμεσότητα.

Απαγωγή Χωρίς Αντίκρισμα (Julia) / Ερίκ Ζονκά

Εμπνευσμένο από την Γκλόρια του Τζον Κασσαβέτη πορτρέτο μιας ηθικά γκρίζας, περίπλοκης ηρωίδας, την οποία ερμηνεύει συνταρακτικά η Τίλντα Σουίντον, υποψήφια για Σεζάρ γυναικείας ερμηνείας.