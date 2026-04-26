Θάνος Κιούσης για «Your Face Sounds Familiar»: Μου προτάθηκε να συμμετάσχω αλλά το θεώρησα υποβάθμιση

Ο Θάνος Κιούσης παραχώρησε δηλώσεις στον Θανάση Πάτρα για την εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» στο OPEN και μίλησε για το «Your Face Sounds Familiar» και την πρόταση που του έκανε ο ΑΝΤ1, να πάρει μέρος ως παίκτης. Όπως είπε αρνήθηκε και έκανε αντιπρόταση, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή από την παραγωγή του σόου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Θάνος Κιούσης τόνισε αρχικά πως «μου προτάθηκε να συμμετάσχω στο νέο Your Face Sounds Familiar σαν παίκτης, είπα “ευχαριστώ που πιστεύετε στις δυνατότητες μου απλά, επειδή έχω παρουσιαστεί σαν παρουσιαστής, θα προτιμούσα κάτι άλλο να κάνουμε παρά το να είμαι παίκτης”. Το θεωρώ λίγο downgrade (υποβάθμιση), να το πω έτσι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εντάξει, το κανάλι με έβλεπε διαφορετικά οπότε εκεί δεν ταυτιστήκαμε. Την παρουσίαση του YFSF θα την έκανα με μεγάλη χαρά. Μάλιστα, είχα πει πως “δεν σας φαίνεται ωραία η ιδέα την ώρα που βγαίνει ένας διαγωνιζόμενος σαν Φρέντυ Μέρκιουρι να βγαίνω και γω έτσι”. Κάνει δηλαδή κάποιος την Βουγιουκλάκη, να βγαίνω και γω σαν Βουγιουκλάκη παρουσιαστής».

«Θα πήγαινε σε άλλο level τελείως» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Θάνος Κιούσης στην ψυχαγωγική εκπομπή του OPEN.

«Θα δεχόμουν να βρεθώ στην κριτική επιτροπή, θα μου άρεσε και θα έλεγα ναι, αλλά ούτε αυτό έγινε» είπε καταληκτικά ο Θάνος Κιούσης.