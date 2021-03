Το The Crown σάρωσε και στα Critics Choice Awards – Όλοι οι νικητές ανά κατηγορία (pics)

Η ταινία «Nomadland», η σειρά «The Crown» και οι κωμικές σειρές «Ted Lasso» και «Schitt’s Creek» κέρδισαν τα περισσότερα τρόπαια στη φετινή τελετή απονομής των Critics Choice Awards – Βραβεία της Ένωσης Κριτικών Αμερικής – Καναδά (CCA).

Έτσι το The Crown «σάρωσε» και σε αυτά τα βραβεία, μετά τις χρυσές σφαίρες. Η 26η τελετή απονομής των Βραβείων της Ένωσης Κριτικών την Κυριακή ήταν υβριδικής μορφής, συνδυασμός φυσικής παρουσίας και ψηφιακής εκδήλωσης και πραγματοποιήθηκε για τρίτη χρονιά με παρουσιαστή τον σταρ του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου Τάγιε Ντιγκς.

Η ταινία «Nomadland» κέρδισε βραβεία σε τέσσερις κατηγορίες, Καλύτερη Ταινία, Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο και Καλύτερη Σκηνοθεσία για την Κλόι Ζάο και Καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας για τον Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς.

Η Κλόι Ζάο είναι η πρώτη γυναίκα από την Κίνα που κερδίζει βραβείο της Ένωσης Κριτικών ως σκηνοθέτης ή συγγραφέας.

Πολύ κοντά, με τρία βραβεία, ήταν η ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom», η οποία κέρδισε στις κατηγορίες Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος (μετά θάνατον στον Τσάντγουικ Μπόουζμαν), Ενδυματολογίας (Αν Ροθ) και Μακιγιάζ και Κομμώσεων.

Το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου απονεμήθηκε στην Κάρεϊ Μάλιγκαν για την ερμηνεία της στην ταινία «Promising Young Woman» η οποία κέρδισε επίσης το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου (στην Έμεραλντ Φένελ).

Το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος κέρδισε ο Ντάνιελ Καλούγια για την ερμηνεία του στην ταινία «Judas and the Black Messiah» και στη Μαρία Μπακάλοβα απονεμήθηκε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «Borat Subsequent Moviefilm».

4 βραβεία το The Crown

Από τις σειρές το «The Crown» βραβεύθηκε σε τέσσερις κατηγορίες, Καλύτερη Δραματική Σειρά, Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος στον Τζος Ο’ Κόνορ, Καλύτερος Α’ Γυναικείος Ρόλος στην Έμα Κόριν που υποδύονται τον πρίγκιπα Κάρολο και την πριγκίπισσα Νταϊάνα και Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος στην Τζίλιαν Άντερσον που εμφανίζεται στη σειρά ως Μάργκαρετ Θάτσερ.

Καλύτερη Κωμική Σειρά αναδείχθηκε το «Ted Lasso» που κέρδισε επίσης στις κατηγορίες Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά (Τζέισον Σουντέικις) και Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος στη Χάνα Ουάντινγκαμ.

Η σειρά «The Queen’s Gambit» έλαβε το βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς και η Άνια Τέιλορ – Τζόι πήρε το βραβείο Καλύτερου Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία.

Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, ο Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον έδωσε το φετινό βραβείο SeeHer στη συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία «Malcolm & Marie», Zendaya. Το Βραβείο SeeHer αναγνωρίζει γυναίκες που ενσωματώνουν τις αξίες που προωθούνται από το κίνημα SeeHer, για την κατάρριψη εμποδίων, άρση στερεότυπων και αναγνώριση της σημασίας των αυθεντικών απεικονίσεων γυναικών στο τοπίο της ψυχαγωγίας.

Παραγωγές του Netflix κέρδισαν 14 βραβεία, του Amazon Studios 4 και του Searchlight Pictures 4.

Αναλυτικά τα βραβεία της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (CCA) του μεγαλύτερου οργανισμού κριτικών στις ΗΠΑ και τον Καναδά, που εκπροσωπεί περισσότερους από 400 τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς και διαδικτυακούς κριτικούς και δημοσιογράφους ψυχαγωγίας:

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία: Nomadland (Searchlight Pictures)

Καλύτερος Ηθοποιός: Τσάντγουικ Μπόουζμαν- Ma Rainey’s Black Bottom (Netflix)

Καλύτερη Ηθοποιός: Κάρεϊ Μάλιγκαν – Promising Young Woman (Focus Features)

Β’ Ανδρικός Ρόλος: Ντάνιελ Καλούγια – Judas and the Black Messiah (Warner Bros.)

Β’ Γυναικείος Ρόλος: Μαρία Μπακάλοβα – Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios)

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος/Καλύτερη Πρωτοεμφανιζόμενη Ηθοποιός : Άλαν Κιμ – Minari (A24)

Καλύτερη Ομαδική Ερμηνεία: The Trial of the Chicago 7 (Netflix)

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Κλόι Ζάο – Nomadland

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: Έμεραλντ Φένελ – Promising Young Woman

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: Κλόι Ζάο – Nomadland

Καλύτερη Φωτογραφία: Nomadland – Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής: Mank – Ντόναλντ Γκράχαμ Μπερτ, Ζαν Πασκάλ

Ενδυματολογίας: Ma Rainey’s Black Bottom – Αν Ροθ

Καλύτερο Μοντάζ: Sound of Metal – Μίκελ Ε.Γ. Νίλσεν και The Trial of the Chicago 7 – Αλαν Μπαουμγκάρτεν

Μακιγιάζ και Κομμώσεων: Ma Rainey’s Black Bottom

Καλύτερα Οπτικά Εφέ: Tenet (Warner Bros.)

Καλύτερη Κωμική Ταινία: Palm Springs (Hulu and NEON)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Minari

Καλύτερο Τραγούδι: One Night in Miami – Speak Now

Καλύτερο Σάουντρακ: Soul– Τζον Μπατίστ, Τρεντ Ρέζνορ, Άτικους Ρος

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Σειρά: The Crown (Netflix)

Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά: Τζος Ο’ Κόνορ -The Crown

Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά: Έμα Κόριν – The Crown

Καλύτερος Β΄Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Μάικλ Κ. Ουίλιαμς – Lovecraft Country (HBO)

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά: Τζίλιαν Άντερσον – The Crown

Καλύτερη Κωμική Σειρά: Ted Lasso (Apple TV+)

Καλύτερος Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά: Τζέισον Σουντέικις – Ted Lasso

Καλύτερη Ηθοποιός σε Κωμική Σειρά: Κάθριν Ο’ Χάρα – Schitt’s Creek (Pop)

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Ντάνιελ Λεβί – Schitt’s Creek

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά: Χάνα Ουάντινγκαμ – Ted Lasso

Καλύτερη Μίνι Σειρά: The Queen’s Gambit (Netflix)

Καλύτερη Τηλεταινία: Hamilton (Disney+)

Καλύτερος Ηθοποιός σε Μίνι Σειρά: Τζον Μπογιέγκα – Small Axe (Amazon Studios)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Μίνι Σειρά: Άνια Τέιλορ – Τζόι – The Queen’s Gambit

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Ντόναλντ Σάδερλαντ – The Undoing (HBO)

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία: Ούζο Αντούμπα – Mrs. America (FX)

Καλύτερο Talk Show: Late Night with Seth Meyers (NBC)

Καλύτερη Special Κωμική Εκπομπή: Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill (Netflix) και Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia (Netflix)

Καλύτερη Σειρά Μικρού Μήκους: Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler ((AMC/Youtube) .