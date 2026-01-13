Το HBO Max διαθέσιμο στην Ελλάδα και για απευθείας συνδρομές – Πόσο κοστίζει

Το HBO Max είναι πλέον διαθέσιμο και στην χώρα μας, καθώς η Warner Bros Discovery ενεργοποίησε σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 την υπηρεσία ως αυτόνομη πλατφόρμα streaming.

Σύμφωνα με το Deadline, εκτός από τη χώρα μας, το HBO Max από την Warner Bros Discovery έκανε ταυτόχρονα ντεμπούτο σε άλλες οκτώ χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, το Ισραήλ και η Ιταλία, όπου η διανομή θα γίνεται μέσω Prime Video. Με αυτή την επέκταση, το HBO Max φτάνει πλέον να είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε στη νέα πλατφόρμα

Στην Ελλάδα, η πλατφόρμα προσφέρει μια πλούσια συλλογή από περιεχόμενο HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC, και Max Originals, με τίτλους που έχουν αγαπηθεί διεθνώς.

Εκτός από τις πρεμιέρες σειρών όπως το πρίκουελ του «Game of Thrones», «A Knight of the Seven Kingdoms», τη δεύτερη σεζόν του βραβευμένου ιατρικού δράματος «The Pitt» ή την τέταρτη σεζόν του «Industry», οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση και σε παλαιότερες επιτυχίες όπως τα «Succession», «The Last of Us», «Euphoria», «House of the Dragon», «Peacemaker», «And just like that…» αλλά και κλασικές σειρές όπως τα «Friends», «The Big Bang Theory» και «Game of Thrones». Επιπλέον, η πλατφόρμα θα καλύψει σε ζωντανή μετάδοση τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

Τα πακέτα συνδρομών

Οι συνδρομητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικά πακέτα: το Standard με 10,99€/μήνα (2 συσκευές, Full HD, 30 downloads) και το Premium με 15,99€/μήνα (4 συσκευές, 4K Ultra HD, Dolby Atmos, 100 downloads).

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα προσθήκης του πρόσθετου Sports για 3€, που περιλαμβάνει διαφημίσεις. Η υπηρεσία, πάντως, είναι διαθέσιμη και μέσω του Vodafone TV, παρέχοντας πολλούς τρόπους στους θεατές να απολαύσουν το πλούσιο περιεχόμενο.