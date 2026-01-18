Το σόι σου – επόμενα επεισόδια: Ο Άρης ανακοινώνει στην οικογένειά του πως θέλει να γίνει αστροναύτης

Με ένα νέο επεισόδιο επιστρέφει την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00 το βράδυ, η μοναδική σειρά του Alpha, «Το Σόι σου».

Ο Άρης αιφνιδιάζει την οικογένεια του ανακοινώνοντας, ότι σκοπεύει να εκπαιδευτεί, για να γίνει αστροναύτης. Τα αδέρφια του αρχικά στηρίζουν την απόφαση του, αλλά όσο περνάει η ώρα, οι επαγγελματικές φιλοδοξίες του Άρη γίνονται όλο και πιο παράλογες ενώ η Μπέλα έχει πειστεί ότι θα γίνει ζευγάρι με τον Άρη, μετά το φιλί που της έδωσε τα Χριστούγεννα. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στο νέο επεισόδιο του «Σόι σου» στον Alpha.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σόι σου: Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Επεισόδιο 17: « Ο πλανήτης Άρης» – Ο Άρης αιφνιδιάζει την οικογένεια του ανακοινώνοντας, ότι σκοπεύει να εκπαιδευτεί, για να γίνει αστροναύτης. Τα αδέρφια του αρχικά στηρίζουν την απόφαση του, αλλά όσο περνάει η ώρα, οι επαγγελματικές φιλοδοξίες του Άρη γίνονται όλο και πιο παράλογες! Πόσο θα αντέξουν ο Μενέλαος και η Αλεξάνδρα να ακούνε το ένα εξωφρενικό σχέδιο μετά το άλλο; Τι θέλει πραγματικά να πετύχει ο Άρης με όλα αυτά; Παράλληλα, η Μπέλα έχει πειστεί ότι θα γίνει ζευγάρι με τον Άρη, μετά το φιλί που της έδωσε τα Χριστούγεννα!

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα