Βίκυ Λέανδρος για Eurovision: Όταν δέχτηκα να συμμετέχω φέτος δε σκέφτηκα ότι θα γράψουν όλες οι εφημερίδες

H Βίκυ Λέανδρος παραχώρησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στη φετινή της συμμετοχή στον Α’ ημιτελικό της Eurovision.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια μίλησε στην εκπομπή «Στούντιο 4» και τα όσα είπε για τη Eurovision προβλήθηκαν τη Δευτέρα (11.05.2026). Η Βίκυ Λέανδρος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι της αρέσει πολύ ο Akylas.

«Για εμένα είναι κάτι πολύ ωραίο η Eurovision, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Την πρώτη φορά που τραγουδούσα για το Λουξεμβούργο ήμουν 15 χρονών και φέτος θα τραγουδήσω το ίδιο τραγούδι με τότε, το οποίο είναι το “L’amour est bleu”», ανέφερε αρχικά η Βίκυ Λέανδρος.

«Τη δεύτερη φορά που κέρδισα, η Eurovision μου άνοιξε όλες τις πόρτες του κόσμου. Έτσι μπόρεσα να κάνω μια διεθνής καριέρα» πρόσθεσε.

«Όταν δέχτηκα την πρόταση για να συμμετέχω στον φετινό διαγωνισμό δε σκέφτηκα ότι θα γράψουν όλες οι εφημερίδες σε όλο τον κόσμο. Τρέχω με τις συνεντεύξεις τώρα», είπε για τη συμμετοχή της στον Α’ ημιτελικό του φετινού διαγωνισμού τραγουδιού.

Όσο για την ελληνική συμμετοχή, η Βίκυ Λέανδρος υπογράμμισε: «Το τραγούδι είναι πολύ φρέσκο, πολύ χαρούμενο και ο Akylas είναι καλός τραγουδιστής. Είναι νέο παιδί και φρέσκο και πιστεύω μπορούμε να τον δούμε στις πρώτες θέσεις».