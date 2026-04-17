Χάρης Λεμπιδάκης: Ο Κώστας Τσουρός είχε μια κακή χρονιά, σίγουρα έχει μάθει από όλα όσα έγιναν

Ο Χάρης Λεμπιδάκης μίλησε ανοιχτά για την αποχώρησή του από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε και δήλωσε ότι η φετινή είναι μία κακή χρονιά για τον πρώην συνεργάτη του.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μίλησε στο περιοδικό ΟΚ και τον Αστέρη Κασιμάτη. Όπως είπε ο Χάρης Λεμπιδάκης ήταν από κοινού απόφαση του ίδιου και του ΣΚΑΪ να αποχωρήσει από την εκπομπή «Το ‘χουμε», ενώ σημείωσε ότι έχει διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Κώστα Τσουρό.

«Δεν μετάνιωσα που συνεργάστηκα με τον Κώστα Τσουρό. Κι αν ήμουν στην ίδια περίοδο όπως πέρσι το καλοκαίρι, πάλι τον Κώστα θα επέλεγα. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και επαγγελματίας. Τα έφερε έτσι η μοίρα να μη συνεχιστεί η συνεργασία μας. Δεν χάλασε η σχέση μας, ούτε η φιλία μας. Απλά δεν ταίριαξαν κάποια πράγματα. Δεν πάει να πει ότι φταίει ο Κώστας. Εγώ το μόνο που χαίρομαι εκ του αποτελέσματος είναι ότι με τον Κώστα μιλάμε καθημερινά. Μου ευχήθηκε και στα γενέθλιά μου», δήλωσε ο δημοσιογράφος για τη σχέση του με τον Κώστα Τσουρό.

Όσο για το αν αποχώρησε ή τον έδιωξαν από την εκπομπή ξεκαθάρισε: «Είχε να κάνει καθαρά με το πώς βλέπω εγώ τα πράγματα σε μια εκπομπή που συνεργάζομαι. Πίστευα ότι μπορούν να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, που δεν έβλεπα όμως να γίνονται. Αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με τον Κώστα, αλλά και με τον σταθμό. Γι’ αυτό μπήκαμε σε μια διαδικασία να λήξουμε τη συνεργασία από κοινού. Τότε ρώτησα το κανάλι αν πρέπει, επειδή έγινε τελευταία στιγμή, να ενημερώσω τον Κώστα, αλλά μου είχαν πει ότι θα το έκαναν οι ίδιοι. Εκείνο το Σαββατοκύριακο έλειπε στο εξωτερικό. Την ανάρτηση όπου ανακοίνωνα την αποχώρησή μου από την εκπομπή και το κανάλι την έκανα με την έγκριση του σταθμού».

Τέλος, σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Χάρης Λεμπιδάκης υπογράμμισε ότι η φετινή σεζόν είναι ένα καλό μάθημα.

«Ο Κώστας είχε μια κακή χρονιά. Όλοι δικαιούνται να κάνουν. Σίγουρα έχει μάθει από όλα όσα έγιναν. Ζύγισε καταστάσεις και πρόσωπα που τον στήριξαν. Στη δύσκολη στιγμή, και όχι στην εύκολη, ζυγίζεις τους ανθρώπους και τους συναδέλφους που έχεις δίπλα σου. Η φετινή σεζόν νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό μάθημα για τον Κώστα», είπε χαρακτηριστικά.