Χρήστος Φερεντίνος: Αυτό είναι το τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάσει στον ΣΚΑΪ

Έναν «τοίχο» εντάσσει στο ψυχαγωγικό του πρόγραμμα ο ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Χρήστο Φερεντίνο και με σκοπό οι παίκτες να κερδίσουν χρήματα, αποδεικνύοντας όμως, ότι γνωρίζουν καλά ο ένας τον άλλο.

Όπως πρώτα είχα αναφέρει στο newsit.gr ο ΣΚΑΪ απέκτησε τα δικαιώματα του The Wall με σκοπό μάλιστα το στούντιο που θα γυρίζεται το τηλεπαιχνίδι να φιλοξενεί και παραγωγές άλλων χωρών και το εν λόγω project αναλαμβάνει ο Χρήστος Φερεντίνος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προς το παρόν το The Wall θα βγει από τον ΣΚΑΪ και όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

«Το πιο ανατρεπτικό και καθηλωτικό τηλεπαιχνίδι των τελευταίων ετών, που έχει αποκτήσει εκατομμύρια τηλεθεατές σε περισσότερες από 32 χώρες, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ! Μια νέα διεθνής εκδοχή του τηλεπαιχνιδιού, που πρόσφατα προστέθηκε στο portofolio της NBCUniversal Formats.

Ο Χρήστος Φερεντίνος, με τη χαρακτηριστική αμεσότητα, το χιούμορ και την εμπειρία χρόνων στη συγκεκριμένη τυπολογία προγράμματος, αναλαμβάνει δράση! Στέκεται δίπλα στους παίκτες και τους εμψυχώνει στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον γιγαντιαίο «Τοίχο» ύψους 12 μέτρων!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε κάθε επεισόδιο, δύο παίκτες βασίζονται στο πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, ώστε να πάρουν σημαντικές αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές. Σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους και την «παντοδύναμη» τύχη, προσπαθούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να κερδίσουν το «γιγαντιαίο» έπαθλο έως 350.000 ευρώ!

Το «The Wall» δεν είναι ένα απλό τηλεπαιχνίδι, αλλά ένα roller coaster συναισθημάτων! Εσύ, θα το αντιμετωπίσεις;”

Έτσι λοιπόν αυτή τη σεζόν ο Χρήστος Φερεντίνος θα είναι ο οικοδεσπότης στο The Wall, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με τη διοίκηση του ΣΚΑΪ για να αναλάβει και μία ακόμα εκπομπή».