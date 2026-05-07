Ο Αλέξης Παπαχελάς αποχαιρέτισε τη Σία Κοσιώνη στον «αέρα» του ΣΚΑΪ: «Εις το επανιδείν» – Τι απάντησε η δημοσιογράφος

Την ώρα που φημολογείται ότι την Παρασκευή 8 Μαΐου η Σία Κοσιώνη θα πει αντίο στον ΣΚΑΪ έπειτα από είκοσι ολόκληρα χρόνια, ο Αλέξης Παπαχελάς την αποχαιρέτισε on air στο κεντρικό δελτίο του καναλιού του Φαλήρου.

Μόλις ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της δημοσκόπησης της Pulse, ο Αλέξης Παπαχελάς είπε στη Σία Κοσιώνη: «Ευχαριστούμε. Εις το επανειδείν Σία».

«Ούτως ή άλλως», ήταν η απάντηση της δημοσιογράφου που ετοιμάζεται να αποχαιρετίσει τον ΣΚΑΪ ύστερα από δύο δεκαετίες.

Υπενθυμίζεται ότι η Σία Κοσιώνη παρακολούθησε το βράδυ της 6ης Μαΐου την αναμέτρηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο «Telekom Center», και κατά την έξοδό της από το γήπεδο, έπεσε πάνω στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Αναπόφευκτα δέχτηκε ερώτηση για την επικείμενη αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, μετά από 20 χρόνια συνεργασίας.

Το επαγγελματικό «διαζύγιο» της δημοσιογράφου με τον ΣΚΑΪ, αποκάλυψε πρώτο το newsit.gr, μέσα από αποκλειστικό ρεπορτάζ του Γρηγόρη Μελά. Ακολούθησαν ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα τόσο στον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου όσο και για το μέλλον της παρουσιάστριας. Η Σία Κοσιώνη επιφυλάσσεται να δώσει απαντήσεις στο μέλλον, όταν κρίνει πως έχει φτάσει η κατάλληλη στιγμή για να το κάνει.

«Δε στενοχωρήθηκα για την εξέλιξη του αγώνα, έχω πίστη στο επόμενο ματς» είπε αρχικά με χαμόγελο η Σία Κοσιώνη, για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια.

Σε σχετική ερώτηση για τον ΣΚΑΪ και το μέλλον της, απάντησε: «Όταν έχω να πω κάτι, θα το πω». Ευχαρίστησε και επιτάχυνε προς την έξοδο του γηπέδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά, η Λένα Φλυτζάνη, είναι το πρόσωπο που θα στηρίξει και θα επενδύσει ο ΣΚΑΪ για να γίνει η οικοδέσποινα στο καθημερινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη.