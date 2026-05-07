Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την ΕΡΤ και εγκαινίασε το νέο κανάλι ERT Cosmos

Μια επίσκεψη μεγάλης ιστορικής σημασίας πραγματοποίησε την Πέμπτη (07.05.2026) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

Η επίσκεψη έγινε σε μια πολύ σημαντική στιγμή για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, καθώς σηματοδότησε και την έναρξη λειτουργίας του ERT COSMOS. Μάλιστα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος που πάτησε το κουμπί για να βγει στον αέρα το νέο παγκόσμιο κανάλι της ΕΡΤ, ενώ λίγη ώρα αργότερα έστειλε μήνυμα «αγάπης, ενότητας, συμφιλίωσης, ελευθερίας και δικαιοσύνης, το οποίο αποτελεί την πεμπτουσία του χριστιανισμού» προς όλο τον κόσμο από τα μικρόφωνα της «Φωνής της Ελλάδας», το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ενώ η Χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, έψαλε τη «Φήμη» του Οικουμενικού Πατριάρχου.

«Καλώς ήλθατε στο σπίτι σας», τον καλωσόρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, υπενθυμίζοντας στον Παναγιώτατο ότι την τελευταία φορά που συναντήθηκαν στο Φανάρι, παρακάλεσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη να θεωρεί την ΕΡΤ δεύτερό του σπίτι.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος συνόδευσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Studio C, όπου τον ανέμεναν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ, Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, τα μέλη του Δ.Σ. και οι Γενικοί Διευθυντές της εταιρείας. Παρακολούθησαν ένα βίντεο με τις σημαντικότερες στιγμές της 35χρονης θητείας του Παναγιώτατου και απόλαυσαν από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, τους «Χαρταετούς», το υπέροχο ορχηστρικό μουσικό κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην προσφώνησή του, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, συνέδεσε την επίσκεψη του Παναγιώτατου με τη συμπλήρωση 35 ετών του ιδίου στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη.

«Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία και αδιάκοπη προσπάθεια για την ειρήνη, την ενότητα και τον διάλογο. Μια πορεία που διακρίνεται για τον σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και, φυσικά, από τη σταθερή σας προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος», σημείωσε και πρόσθεσε ότι η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρωγός στην οικουμενικότητα του Πατριάρχη και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος τόνισε ότι η επίσκεψη του Πατριάρχη «αποτελεί για όλους μας πηγή έμπνευσης και ενισχύει τη δέσμευσή μας να υπηρετούμε με συνέπεια και ευθύνη την ενημέρωση, τον πολιτισμό και τις αξίες που σφυρηλατούν την ενότητα του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο».

Συνέδεσε, δε, την παρουσία του με την έναρξη του ERT COSMOS, του νέου καναλιού που θα δίνει, όπως εξήγησε, τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ενημερώνονται και να ψυχαγωγούνται. «Μαζί τους όμως», πρόσθεσε ο πρόεδρος, «θα μπορούν να παρακολουθούν και όλοι οι επισκέπτες της χώρας μας, καθώς και οι πολίτες σε κάθε γωνιά της υφηλίου, ακόμη και όσοι δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα».

Καταλήγοντας, κάλεσε τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας να κηρύξει και επίσημα την έναρξη λειτουργίας του νέου καναλιού, για το οποίο ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε την ικανοποίησή του, καθώς, όπως εξήγησε, το νέο κανάλι επιλέγει για την ονομασία του την ελληνική λέξη «κόσμος», όπως πρώτος ο Πυθαγόρας ονόμασε το σύμπαν.

Και, με αφορμή την ονοματοδοσία του νέου καναλιού, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε ότι η ελληνική γλώσσα είναι οικουμενική, καθώς επηρέασε βαθύτατα άλλες γλώσσες και πολιτισμούς για αιώνες και ήταν κυρίαρχη στην επικοινωνία των ανθρώπων, ενώ η επιδραστικότητά της ήταν ορατή και στις επιστήμες.

«Αυτή η πλούσια γλώσσα μας δεν αποτελεί απλώς ένα εργαλείο επικοινωνίας, αλλά μια ζωντανή απόδειξη της πολυδιάσταστης και λαμπρής πορείας του γένους μας μέσα στον χρόνο» είπε και κάλεσε τους δημοσιογράφους να μην ξεχνούν ότι η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι ό,τι πιο σημαντικό και οφείλουν να τη διαφυλάττουν.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του που βρίσκεται για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια στην ΕΡΤ, καθώς, όπως τόνισε, η προσφορά της ΕΡΤ αποτελεί «το ψηφιδωτό της σύγχρονης ιστορίας και της συλλογικής μνήμης εντός της Ελλάδας και του όπου γης Ελληνισμού».

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά», συνέχισε ο ίδιος, «της δημόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας, η οποία επιτελεί ένα σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό έργο με την καταγραφή και τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και της ζωής και εξέλιξης της κοινωνίας και των θεσμών της μέσα στον χρόνο».

Και κατέληξε: «Αυτή την προσφορά, που είναι αδύνατον να αποτιμηθεί σε χρήμα, καθώς είναι κτήμα της κοινωνίας αφού αντανακλά την ίδια την κοινωνία και τον οικουμενικό Ελληνισμό, οφείλουν όλοι να τη στηρίζουν, να την ενισχύουν και να ενθαρρύνουν την εξέλιξη και τον διαρκή εκσυγχρονισμό της».

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ δώρισε στον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας ένα ραδιόφωνο της δεκαετίας του 1930, μια κίνηση που συγκίνησε ιδιαίτερα τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο, καθώς, όπως ανέφερε, του ξύπνησε μνήμες από το καφενείο του πατέρα του, όπου άκουγε μικρός τις ειδήσεις από ένα παρόμοιο ραδιόφωνο.

Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσέφερε στον Γιάννη Παπαδόπουλο ένα διακοσμητικό πιάτο από εργαστήριο της Νίκαιας της Βιθυνίας.

Πριν αναχωρήσει από το Ραδιομέγαρο, μετέβη στο newsroom του ΕΡΤnews και συνομίλησε με δημοσιογράφους, εξαίροντας το έργο και την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο.