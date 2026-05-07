Γιώργος Γρηγοριάδης: «Η Σία Κοσιώνη είναι η ταυτότητα του ΣΚΑΪ τόσα χρόνια»

«Εγώ είμαι υπέρ των ευκαιριών που δίνονται σε συναδέλφους οι οποίοι έχουν μικρότερη πείρα», υπογράμμισε ακόμα
Για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές αλλά και για το τηλεοπτικό μέλλον της Σίας Κοσιώνη μίλησε ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Ο γνωστός δημοσιογράφος παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο το πρωινό της Πέμπτης (07.05.2026). Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Γρηγοριάδης υπογράμμισε ότι η Σία Κοσιώνη είναι η «ταυτότητα» του ΣΚΑΪ. 

“Είναι δύσκολες οι τριπλέτες στις εκπομπές. Λόγω χρόνου διαχείρισης και λόγω χρόνου θεμάτων. Το έχω κάνει, το έχω περάσει και μιλάω από πείρα. Είναι δύσκολες οι τρεις παρουσίες σε μια εκπομπή” επισήμανε αρχικά ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής.

«Η Σία Κοσιώνη είναι η ταυτότητα του ΣΚΑΪ, τόσα χρόνια στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού. Τώρα το τι μπορεί να έχει συμβεί και για ποιο λόγο μπορεί να αποχωρήσει, δεν το γνωρίζω. Προφανώς είναι επαγγελματίας και θα ‘χει πάρει την καλύτερη απόφαση», δήλωσε ακόμα ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

«Εγώ είμαι υπέρ των ευκαιριών που δίνονται σε συναδέλφους οι οποίοι έχουν μικρότερη πείρα από κάποια μεγάλα ονόματα στην ελληνική τηλεόραση. Από τη μια παραπονιόμαστε ότι δεν βλέπουμε νέα πρόσωπα και από την άλλη, όταν βλέπουμε νέα πρόσωπα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία σύγκρισης που κόβεις και τα φτερά στον άλλον», πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Γιώργος Γρηγοριάδης στις νέες τηλεοπτικές του δηλώσεις.

