Εντάξει, ότι αυτή θα είναι μία πολύ σκληρή και ανταγωνιστική σεζόν το έχω αναφέρει πολλές φορές και αποδεικνύεται καθημερινά με πολλούς τρόπους.

Και μπορεί να μην έχει καλά καλά ξεκινήσει, αλλά οι καλές ανατροπές… από την αρχή της σεζόν φαίνονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά ένα από τα «όπλα» που σκόπευε να παρατάξει ο ΑΝΤ1 αυτή τη σεζόν.

Ο λόγος για το «I am a celebrity-Get me out of here», στο οποίο, όπως καταλαβαίνει κάποιος και από τον τίτλο του, διαγωνίζονται celebrities που πρέπει να κατοικίσουν και να συμβιώσουν σε πολύ σκληρές συνθήκες. Όσοι από τους διαγωνιζόμενους του ριάλιτι δεν καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν ζητούν να τους πάρουν και να τους… επιστρέψουν στον πολιτισμό και στο σπιτάκι τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σκληρό για τους «διάσημους» ριάλιτι έχει κάνει επιτυχία σε πολλές χώρες και αποτελεί «μήλο της έριδος» για εγχώριους τηλεοπτικούς σταθμούς που τα τελευταία χρόνια θέλουν να το βγάλουν στον αέρα. Από τη μία όμως, το υψηλό κόστος του και από την άλλη η δύσκολη και απαιτητική παραγωγή του έχει κάνει πολλά στελέχη σταθμών να το… λιγουρεύονται, αλλά να μην μπορούν να το βγάλουν στον αέρα.

Ωστόσο, όπως πρώτα είχα αναφέρει στο newsit.gr ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να το βγάλει τη φετινή σεζόν και μάλιστα πριν από λίγο καιρό σε συνάντηση με δημοσιογράφους που καλύπτουμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ ανακοινώθηκε επίσημα από το σταθμό του Αμαρουσίου, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ μου, ότι θα βγάλουν το «I am a celebrity-Get me out of here» τη νέα χρονιά.

Αποδεικνύεται όμως, ότι κάτι… λάθος έκαναν στον ΑΝΤ1 που λογάριαζε χωρίς τον ΣΚΑΪ, αφού σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου το κανάλι του Φαλήρου απέκτησε τελικά το ριάλιτι με σκοπό να το εντάξει στο δικό του πρόγραμμα. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρω και μία… παρασκηνιακή κόντρα, καθώς λέγεται ότι ο ΑΝΤ1 ήθελε το συγκεκριμένο ριάλιτι για να… κάψει τον καινούργιο κύκλο του Survivor. Τελικά όμως, το «χαρτί» που πίστευε ο ΑΝΤ1 ότι είχε στα χέρια του πέρασε στα χέρια του ΣΚΑΪ και μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου το «I am a celebrity-Get me out of here» δεν προγραμματίζεται… προς το παρόν… να βγει αυτή τη σεζόν, αλλά στις αρχές της επόμενης, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2023.

Βέβαια μην περιμένετε ανακοινώσεις ούτε από τον ΑΝΤ1 που το έχασε… ούτε από τον ΣΚΑΪ που το απέκτησε, αλλά προγραμματίζεται οι εγκαταστάσεις στη Δομινικανή Δημοκρατία να φιλοξενήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι κάποιους celebrities που θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους στο ριάλιτι…! Έτσι το «I am a celebrity-Get me out of here» πέρασε στα χέρια του ΣΚΑΪ αποτυπώνοντας τον παρασκηνιακό πόλεμο στο τηλεοπτικό τοπίο και να είστε σίγουροι πως θα υπάρξουν κι άλλες… ανατροπές…!