Πρεμιέρα αύριο για το Just The 2 Of Us μέσα από τη συχνότητα του ΑLPHA, το οποίο θα ξεκινήσει στις 8 με σκοπό να βάλει από νωρίς τους τηλεθεατές σε… κεφάτη ατμόσφαιρα.

Σήμερα (24.09.2021) λοιπόν θα σας αποκαλύψουμε όλα τα ζευγάρια που θα διαγωνιστούν αλλά και ότι στο Just The 2 Of Us θα είναι η Κατερίνα Στικούδη. Όχι, η ηθοποιός, τραγουδίστρια και παρουσιάστρια δεν θα διαγωνιστεί, όπως έχει κάνει στο παρελθόν, αλλά θα αναλάβει τα παρασκήνια, δηλαδή το Green Room, συζητώντας με τους διαγωνιζόμενους του φιλανθρωπικού show του ALPHA.

Ο Νίκος Κοκλώνης λοιπόν θα έχει μαζί του, στο backstage, την Κατερίνα Στικούδη που θα μεταφέρει και τα σχόλια που θα γίνονται στα social media και για μία ακόμα φορά αναμένεται να είναι πολλές χιλιάδες.

Βέβαια όπως είναι γνωστό η Στικούδη διανύει μια πολύ ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της περιμένοντας να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί και σίγουρα κάποιο διάστημα θα απουσιάσει από το πλατό.

Πάμε όμως να δούμε ποιοι θα είναι στο πλατό ως διαγωνιζόμενοι και θα πρέπει να κερδίζουν τη θετική ψήφο της κριτικής επιτροπής αλλά και του τηλεοπτικού κοινού για να συνεχίζουν να είναι στο J2Us.

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ έχουμε αναφέρει τα 7 από τα 14 ζευγάρια που να σας θυμίσουμε ότι αποτελούνται από –με αλφαβητική σειρά- τους:

– Δημήτρη Αλεξάνδρου με την Κέλυ Κελεκίδου

– Μαρίνο Κόνσολο με την Ελένη Δήμου

– Μάρα Μεϊμαρίδη με τον Σταν

– Σάσα Σταμάτη με τον Θέμη Αδαμαντίδη

– Δημοσθένη Τζουμάνη (γύπα) με τη Γιώτα Γρίβα

– Ιωάννα Τούνη με τον Νικηφόρο

– Άννα Μαρία Ψυχαράκη με τον Χάρη Βαρθακούρη

Συνεχίζοντας λοιπόν, να αποκαλύψουμε και τους 7 άλλους διαγωνιζόμενους και ποιους επαγγελματίες τραγουδιστές θα έχουν ως coach. Με αλφαβητική σειρά είναι:

– Ελένη Βουλγαράκη με Κωνσταντίνο Παντελίδη

– Πηγή Δεβετζή με Θάνο Πετρέλη

– James Καφετζής με Ειρήνη Παπαδοπούλου

– Σούπερ Κική με Γιώργο Βελισσάρη

– Κατερίνα Λιόλιου με Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

– Νικόλας Μπάρκουλης με Εβελίνα Νικόλιζα

– Κώστας Φραγκολιάς με Μαντώ

Αύριο λοιπόν, Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί στο Just The 2 Of Us του ALPHA τα παραπάνω ζευγάρια που θα κριθούν από τους Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτη Φασουλή, ενώ η Κατερίνα Στικούδη θα μεταφέρει όσα συμβαίνουν στο backstage, αλλά και στα social media.

Και βέβαια να αναφέρουμε ότι καλεσμένος θα είναι κι ο Βασίλης Καρράς για να ανεβάσει το… γλέντι και το κέφι… ακόμα πιο ψηλά…!