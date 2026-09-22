Είναι η συνήθης δικαιολογία μετά από ένα στυγερό έγκλημα, μετά από μια φριχτή γυναικοκτονία. «Τσακωθήκαμε, θόλωσα και τη σκότωσα….».

Μα αυτό ακριβώς ήθελε και αυτό ακριβώς πέτυχε. Διαφορετικά δεν ξεκινάς από 500 χιλιόμετρα μακριά, με ένα σουγιά στην τσέπη, συναντιέσαι με την πρώην σύντροφό σου σε ένα απομακρυσμένο σημείο της πόλης για να συζητήσεις μαζί της. Γιατί να επιστρατεύσεις εξαρχής ένα φονικό όπλο, αν θέλεις απλώς να συζητήσεις; Το μαχαίρι από μόνο του και η μεταφορά του από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα, δείχνει δόλο, δείχνει προμελέτη και οργανωμένο σχέδιο.

Αν κάτι «στραβώσει» στη… συζήτηση με τον άλλον, δε μαχαιρώνεις με μανία πάνω από 10 φορές σε όλο το σώμα της κοπέλας, αλλά προσπαθείς να τη σώσεις και βεβαίως δεν αυτοτραυματίζεσαι στη συνέχεια για να αποδείξεις ότι είσαι θύμα ένοπλης ληστείας. Δε «θόλωσε», ήρθε οπλισμένος. Τη δολοφόνησε και προσπάθησε να το συγκαλύψει.

Το «τσακώθηκα και θόλωσα» είναι η γνωστή δικαιολογία που επιστρατεύεται για να εξωραΐσει τη βαρβαρότητα και να καλύψει τη ρίζα του κακού, την εγκατεστημένη φαλλοκρατρική και πατριαρχική αντίληψη ότι το γυναικείο σώμα είναι ιδιοκτησία του ανδρός και μόνο αυτός ορίζει την τύχη του, αν θα παραμείνει πλάι του, ή του επιτρέπει να απομακρυνθεί. Έγινε ξανά και ξανά με τόσες και άλλες τόσες γυναίκες, μόνο φέτος με 15….

Τα στοιχεία του Just Sat, που διατηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαιώνουν το τεράστιο κοινωνικό ζήτημα των γυναικοκτονιών. Το 2024 σε όλες τις Εισαγγελίες της χώρας ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος 20 ανδρών για ανθρωποκτονίες ή θανατηφόρα σωματική βλάβη γυναικών. Το 2025 απαγγέλθηκαν οι ίδιες κατηγορίες σε βάρος 26 ανδρών. «Θερίζουν» τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα. Σε σύνολο 53 Εισαγγελιών σε όλη τη χώρα αποδόθηκαν κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία σε 2496 άνδρες το 2024 και σε 2346 το 2025.

Δεν είναι ποτέ η «κακιά στιγμή», είναι η έμφυλη βία στην πιο ακραία της μορφή…