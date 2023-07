ΝΤΙΝ Γέμισε η τηλεόραση αποχαιρετισμούς, αφού οι περισσότερες από τις καθημερινές πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές έριξαν σήμερα τίτλους τέλους για τη φετινή σεζόν, ανανεώνοντας το ραντεβού με τους τηλεθεατές για την επόμενη.

Δεν υπάρχει λόγος να τους… χαλάσω τη χαρά και τη συγκίνηση αναφέροντας τα «καρφιά» που έριχναν κάποιοι από αυτούς σε απέναντι. Βέβαια… μάλλον αυτό θα ήθελαν, να αναπαραχθούν τα «καρφιά» που έριξαν, οπότε… δεν θα τους δώσω τη χαρά να τους κάνω «είδηση». Άντε… και καλό καλοκαίρι να έχουν, αλλά να φάνε ελαφρά… γιατί η επόμενη σεζόν θα είναι για πολύ γερά «στομάχια»! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αυτή την περίοδο πάντως οι περισσότερες εκπομπές στελεχώνουν το δυναμικό τους μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες, γνωρίζοντας πως έρχεται πιο δύσκολη κι ανταγωνιστική σεζόν με τα κανάλια να έχουν φουλάρει τα προγράμματά τους από το χάραμα… έως το επόμενο χάραμα. Μακάρι όλοι από αυτούς που θα παρελάσουν φέτος από το τηλεοπτικό τοπίο, του χρόνου τέτοια μέρα να αποχαιρετούν τους τηλεθεατές, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τη νέα σεζόν. Ευχή… ειλικρινή… για όλους, καθώς μην ξεχνάμε ότι όλοι είναι εργαζόμενοι, έστω κι αν ορισμένοι είναι σε λάθος… πίστα και πόστα! Η αλήθεια πάντως είναι ότι το «πόστο» μπροστά από τις κάμερες το έχουν λιγουρευτεί… και εξακολουθούν να το λιγουρεύονται πολλοί. Παλιά λέγαμε «για να σε γνωρίζει ο θυρωρός της πολυκατοικίας σου», αλλά επειδή το συγκεκριμένο επάγγελμα έχει πλέον σχεδόν εξαφανιστεί, το ζητούμενο είναι να σε γνωρίζει ο μετρ του μπουζουξίδικου και να σε βάλει πρώτο τραπέζι πίστα. Αν μάλιστα ο ή η αοιδός σου πει «καλησπέρα»… την εξαργύρωσες την τηλε-αναγνωρισιμότητα και μετά βουρ στα σόσιαλ να κάνεις και κάποια διαφήμιση… έστω και για καθαριστικό τουαλέτας. Όχι αυτής που καλλωπίζεσαι αλλά της άλλης, της… ανακουφιστικής. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τίτλους τέλους αύριο και για το Just The 2 Of Us με τον Νίκο Κοκλώνη να αποχαιρετά τους τηλεθεατές από τη συχνότητα του ALPHA και να τους δίνει ραντεβού αρχές της σεζόν από τη συχνότητα του STAR για το Fame Story. Αν ισχύουν πολλά που μαθαίνω για την προετοιμασία του τάλεντ σόου τότε θα είναι ευχάριστη η επιστροφή του στο τηλεοπτικό τοπίο. Αρκεί να μην μείνουν μόνο στα… χαρτιά και στα τραπέζια των συσκέψεων, όπως έχω δει πολλές φορές να συμβαίνει σε ανάλογα φιλόδοξα πρότζεκτ. Το… αστείο πάντως με το Fame Story είναι ότι πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν πως έχουν δεχθεί πρόταση… και η αλήθεια είναι πως τα ονόματά τους δεν έχουν πέσει ποτέ στα τραπέζια των συσκέψεων. Αλλά εντάξει… είναι σύνηθες να θέλουν να γίνονται φέιμ… με φέικ στόρι που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Από τη σκληρή πραγματικότητα, στη μαγεία της μυθοπλασίας. Θα ήταν υπερβολή αν πω ότι το τρέιλερ της νέας φιλόδοξης σειράς του ΑΝΤ1, της Μάγισσας, ενδυναμώνει την αναμονή που μας έχει δημιουργήσει; Τα πλάνα του Λευτέρη Χαρίτου… έχουν αυτή τη μαγική ατμόσφαιρα μίας άλλης, πιο κινηματογραφικής τηλεόρασης. Δεν θέλω να αδικήσω καμία από τις υπόλοιπες νέες παραγωγές μυθοπλασίας που εκτιμώ ότι πολλές από αυτές θα είναι πολύ καλές, αλλά ακόμα και στο τρέιλερ της Μάγισσας υπάρχει αυτή η αισθητική… που δικαιολογημένα, κρίνοντας από τις Άγριες Μέλισσες, την προηγούμενη συνεργασία του σκηνοθέτη και των σεναριογράφων, Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη, πιστεύω ότι η Μάγισσα θα δικαιολογήσει… τον τίτλο της ! Χωρίς βέβαια αυτό να έχει σχέση με την «επικοινωνιακή γραμμή» του ΑΝΤ1 που τονίζει πως πρόκειται για «την πιο ακριβή και μεγάλη παραγωγή της ελληνικής τηλεόρασης». Σοβαρά τώρα; Μας ενδιαφέρει πόσα ξοδεύει ένας σταθμός και προτάσσει ως επιχείρημα ότι δώσαμε τα περισσότερα»; Να θυμίσω… όχι στους «κατοίκους» του Αμαρουσίου, αλλά γενικότερα… πόσα πεταμένα λεφτά έχουν δοθεί σε «ακριβές παραγωγές» και το αποτέλεσμα ήταν της φθήνιας! Το «επιχείρημα» αυτό… φθηναίνει τη Μάγισσα, που εκτιμώ (σόρι, αλλά προσωπική εκτίμηση και αν διαψευστώ θα το διορθώσω στο μέλλον!) πως θα είναι «κόσμημα» για την εγχώρια μυθοπλασία. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Και έτσι, για το τέλος, σήμερα οι Καμπάνες δεν έχουν κουίζ, αλλά δείτε παρακάτω το τρέιλερ της αισθητικά «ακριβής» και φιλόδοξης νέας σειράς του ΑΝΤ1 με την ιδιαίτερη μουσική του Alex Sid να «ντύνει» τους ευαίσθητους στίχους της Ουρανίας Πατέλλη και την Alkyone να ερμηνεύει αισθαντικά πως «Χρυσάφι της Ανατολής κι ασήμι του πελάγου, ζεστό φιλί ν’ αρματωθείς κι απ’ το κακού φυλάγου.» ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ