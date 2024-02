Καμπάνα: Τα ταβερνάκια του Master Chef, τα φαντάσματα του Λιάγκα, οι εκπλήξεις του J2Us και η αίσθηση του Κανάκη

ΝΤΙΝ Από εκεί που δεν το περίμεναν τους ήρθε το Master Chef. Η επιτυχία του ριάλιτι μαγειρικής στους πίνακες τηλεθέασης έχει κάνει πολλά από τα «επιτελικά γραφεία» των σταθμών να βάζουν νέες σκέψεις και σχέδια στο τραπέζι στων συσκέψεών τους. Εντάξει, αυτό το… σχέδιο στρατηγικής «να κάνουμε ταβερνάκι δίπλα στην ταβέρνα που έχει κόσμο» παρατηρείται χρόνια στο τηλεοπτικό τοπίο. Κάπως έτσι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με τη μυθοπλασία και επιδοτούνται και (εντός πολλών εισαγωγικών) «««σειρές»»», όπως η παραγωγή «Οικογενειακές ιστορίες». Δεν ξέρω τι «ταβερνίδια» θα… χτιστούν την επόμενη σεζόν αλλά μαθαίνω ότι στα τραπέζια των συσκέψεων έχουν μπει και κόνσεπτ που έχουν πάνω τους πολλές… αράχνες και στην τηλεοπτική πιάτσα αναφέρονται ως «φαντάσματα του παρελθόντος» που πολλοί θέλουν να ξεχάσουν. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στην «εκπομπή φάντασμα» όπως είχε χαρακτηρίσει την ψυχαγωγική εκπομπή του σαββατοκύριακου στο ΟΡΕΝ αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιάγκας, θέλοντας προφανώς (;) να… επιβραβευθεί για τον χαρακτηρισμό του, αφού το κανάλι της Παιανίας δεν θα βγάλει στον αέρα τουλάχιστον την τρέχουσα σεζόν. Μην με ρωτήσετε γιατί θέλησε ο παρουσιαστής να εισπράξει τη «δικαίωση», γιατί δεν έχω απάντηση, αλλά εκτιμώ ότι ήθελε να… απαλύνει το χαρακτηρισμό που είχε δημιουργήσει αναπαραγωγή και σχόλια. Προσοχή: να «απαλύνει το χαρακτηρισμό», όχι την αναπαραγωγή… που είναι το ζητούμενο και επιθυμητό, αλλά όχι μόνο του Λιάγκα, βεβαίως βεβαίως. Μην του χρεώσουμε και το… προπατορικό τηλεαμάρτημα. Πάντως, έτσι για την ιστορία να θυμίσω ότι παρόμοιο… φαντασματικό χαρακτηρισμό απέδιδε μέσα από το Πρωινό του ΑΝΤ1 και στο Just The 2 Of Us, το οποίο τελικά… κάνει πρεμιέρα το επόμενο Σάββατο. Και δεν το αναφέρω για να τον «καρφώσω», αφού αποδείχθηκε πως ήταν εκτίμηση… κι όχι ρεπορτάζ, οπότε δικαίωμά του να βλέπει «φαντάσματα»… έστω και αν στη συγκεκριμένη δεν είχε… την έκτη αίσθηση. Και για να μην την «λέω» στον Λιάγκα, να αναφέρω ότι κι εγώ εκτιμούσα ότι η διοίκηση του ΑΝΤ1 θα αναζητήσει άλλη λύση για τα πρωινά της επόμενης σεζόν, αλλά όπως όλα δείχνουν θα ανανεωθεί η συνεργασία τους και για τα επόμενα δύο χρόνια με τον Γιώργο να είναι στην πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή… με την οποία σύμφωνα με δηλώσεις του είχε «τελειώσει» πριν από χρόνια, αλλά τελικά… έχει (και) η τηλεόραση γυρίσματα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Γυρίζω στο Just The 2 Of Us και καθυστερημένα να πω ότι απόλαυσα και αυτό το τρέιλερ. Ο Νίκος Κοκλώνης με την «αγαπημένη επιτροπή» του (Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή) έκαναν ένα ευχάριστο και αντάξιο των προηγούμενων τρέιλερ για την επιστροφή του σόου. Διορθώνω: φαντασμαγορικού σόου με ωραία στησίματα και εικόνες, από τον μετρ Φωκά Ευαγγελινό. Περιμένω μέχρι την πρεμιέρα, το επόμενο Σάββατο 18 Φεβρουαρίου στον ALPHA με την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί σε κανένα ζευγάρι να πατήσω το… μιουτ για την (άνευ εισαγωγικών) εκτέλεση κάποιου τραγουδιού. Πάντως έχω μάθει ότι στην πρεμιέρα θα έχουν… πολλές εκπλήξεις. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Έκπληξη προκάλεσε χθες, όταν στην εκπομπή Ράδιο Αρβύλα ο Αντώνης Κανάκης ανακοίνωσε πως σήμερα δεν θα βγει στον ΑΝΤ1 η επιτυχημένη σατιρική εκπομπή, αλλά θα… σκάσουν στο τηλεοπτικό τοπίο οι Boomers. Για το τι θα είναι η εκπομπή και τι… σκοπούς έχει έδωσε τις απαντήσεις ο ίδιος ο δημιουργός της, μιλώντας αποκλειστικά στο newsit.gr. Περισσότερα όμως, θα δούμε… και διαπιστώσουμε απόψε, στις 20:00, που εκτιμώ πως ο Κανάκης θα αποδείξει ότι διαθέτει την αίσθηση, αισθητική, αλλά και… διαίσθηση για «να υπάρχει κι αυτή η τηλεόραση». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Εκτός… τηλεόρασης για το σημερινό κουίζ, φτάνοντας σε αίθουσες δικαστηρίου όπου βγήκε απόφαση για κάτι που είχε συμβεί πριν από χρόνια με εμπλεκόμενο και τηλεοπτικό κανάλι. Ωστόσο η είδηση… δεν πέρασε ούτε στα ψιλά γιατί λέγεται πως εκτός αίθουσας δόθηκαν περισσότερες… εξηγήσεις για την «παρεξήγηση» και όλοι συμφώνησαν να μην υπάρξει… περαιτέρω έκταση. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Θα χρησιμοποιούσα γνωστή φράση που χρησιμοποιείται εσφαλμένα με τη λέξη «δεδικαίωται», αφού το ουσιαστικό της φράσης σίγουρα δεν θα αισθάνεται δικαίωση με τις αποφάσεις… των ανθρώπων του! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ