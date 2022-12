Όχι μία, ούτε δύο, αλλά πολλές παραπάνω ταινίες στο ERTFLIX με θέμα τα Χριστούγεννα περιμένουν τους τηλεθεατές να μπουν και να τις απολαύσουν όποτε επιθυμούν. Το ERTFLIX «μύρισε» και γέμισε Χριστούγεννα, ενισχύοντας το περιεχόμενό του με είκοσι χριστουγεννιάτικες ταινίες για όλους!

Όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της ΕΡΤ «Αυτά τα Χριστούγεννα, μικροί και μεγάλοι, ανάβουμε τα λαμπάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και αφήνουμε το ERTFLIX να μας ταξιδέψει στους πιο υπέροχους γιορτινούς προορισμούς! Είκοσι ταινίες μάς βάζουν σε γιορτινή διάθεση και υπόσχονται να μας κρατήσουν συντροφιά με έρωτες, φιλίες, animated ήρωες στην κατηγορία «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» που θα ανανεώνεται συνεχώς. Από τη ζωή του Καρόλου Ντίκενς, στα χιονισμένα βουνά της Αμερικής και από παιδικές χριστουγεννιάτικες σκανταλιές σε κεραυνοβόλους έρωτες, ο γιορτινός κινηματογραφικός μαραθώνιος του ERTFLIX μόλις ξεκίνησε»!

Αυτά είναι μερικά από τα δώρα της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ:

«Ο εφευρέτης των Χριστουγέννων» (The man who invented Christmas)

Μια χριστουγεννιάτικη ταινία που μας μεταφέρει στον Οκτώβριο του 1843. Ο Κάρολος Ντίκενς υποφέρει έπειτα από την αποτυχία των τριών τελευταίων του βιβλίων. Ξεκινάει λοιπόν να γράψει, υπό δική του έκδοση, ένα βιβλίο που ελπίζει ότι θα διατηρήσει την οικογένεια του αυτοδύναμη και θα αναβιώσει την καριέρα του. Ένα βιβλίο που θα γραφτεί μέσα σε έξι πυρετώδεις βδομάδες, έχοντας ως κεντρικό χαρακτήρα τον Εμπενίζερ Σκρουτζ και θέμα τα Χριστούγεννα…

Σκηνοθεσία: Μπάρατ Ναλούρι

Πρωταγωνιστούν: Κρίστοφερ Πλάμερ, Νταν Στίβενς, Κρίστοφερ Πλάμερ, Τζόναθαν Πράις

«Έρωτας στη φάρμα» (Christmas in Montana)

Η Σάρα, μια χορτοφάγος που ζει στο Λος Άντζελες, είναι μια μητέρα μόνη, που κάνει ό,τι μπορεί για να ανταπεξέλθει έπειτα από τον θάνατο του συζύγου της. Η καρδιά της είναι γεμάτη από αγάπη για την κόρη της Κλόι, αλλά κλειστή για οποιονδήποτε άλλον. Μέχρι τη στιγμή που βρίσκεται αντιμέτωπη με το απρόσμενο… Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα στέλνουν τη Σάρα στη Μοντάνα για να βοηθήσει τον Κιθ, έναν εκτροφέα ζώων με μια φάρμα που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και σκέφτεται να την πουλήσει, αν και δεν θέλει πριν να είναι πολύ αργά. Ένας απρόσμενος χριστουγεννιάτικος έρωτας ανάμεσα σε δύο διαμετρικά αντίθετους χαρακτήρες.

Σκηνοθεσία: Τ. Γ. Πίκοκ

Πρωταγωνιστούν: Κέλι Μάρτιν, Κόλιν Φέργκιουσον, Έιβα Πρέστον

«Συμβόλαιο με τον έρωτα» (The Christmas contract)

Η Τζόλι επιστρέφει στην πατρίδα της, τη Λουιζιάνα, για πρώτη φορά μετά τον επώδυνο χωρισμό της από τον Φόστερ. Αναπόφευκτα, θα τον συναντήσει, αφού οι γονείς τους οργανώνουν μαζί το ετήσιο χριστουγεννιάτικο παζάρι στην πόλη τους. Όταν μαθαίνει ότι ο Φόστερ θα συνοδεύεται από την καινούργια κοπέλα του, δεν αντέχει στη σκέψη πως θα πάει μόνη της. Η καλύτερη φίλη της, η Ναόμι, της προτείνει να πάρει μαζί της τον εκκεντρικό αδελφό της, τον Τζακ, που ούτως ή άλλως δεν έχει κανονίσει τίποτα για τα Χριστούγεννα. Η Τζόλι διστάζει και η Ναόμι, που είναι δικηγόρος, συντάσσει ένα χριστουγεννιάτικο συμβόλαιο που προσφέρει και στους δύο κάτι που θέλουν… Χωρίς να το ξέρουν, το «χριστουγεννιάτικο συμβόλαιο» θα αποδειχτεί πολύ πιο ουσιαστικό απ’ ό,τι περίμεναν.

Σκηνοθεσία: Μόνικα Μίτσελ

Πρωταγωνιστούν: Χίλαρι Μπάρτον, Ρόμπερτ Μπάκλεϊ, Ντάνιελ Ακλς, Αντγουόν Τάνερ

«Χριστουγεννιάτικη μαγεία» (The Christmas cottage)

Η Λέισι Κουίν έχει παραιτηθεί από την ιδέα της αγάπης. Η καρδιά της πολλές φορές έχει γίνει χίλια κομμάτια. Τώρα θέλει να επικεντρωθεί στην καριέρα της ως διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων στο Σαν Φρανσίσκο. Η καλύτερή της φίλη Άβα Κάλαχαν της ζητά να γίνει παράνυφός της, κι εκείνη αναλαμβάνει κάποιες ευθύνες. Πρέπει να εξασφαλίσει ότι η εξοχική κατοικία των Κάλαχαν θα είναι στην εντέλεια για τον μήνα του μέλιτος. Σύμφωνα με την παράδοση, αν οι νιόπαντροι περάσουν εκεί την πρώτη νύχτα του γάμου τους, η αγάπη τους θα κρατήσει για πάντα και θα είναι ευτυχισμένοι. Η Λέισι δεν έχει αυτή την αίσθηση, ειδικά όταν βρίσκεται εκεί αποκλεισμένη από το χιόνι μαζί με τον Ίαν, τον αδελφό της Άβα.

Πρωταγωνιστούν: Μέριτ Πάτερσον, Στιβ Λουντ

Σκηνοθεσία: Πολ Α. Κάουφμαν

«Ο φάρος της αγάπης» (Nantucket Noel)

Η Κριστίνα Αντόνι, μια ενθουσιώδης ιδιοκτήτρια ενός καταστήματος παιχνιδιών, ζει μια ευτυχισμένη, απλή ζωή στο Ναντάκετ. Αν και το κατάστημα δεν πηγαίνει καλά, η Κριστίνα αρνείται να το εγκαταλείψει αφού το άνοιξε η μακαρίτισσα μητέρα της πριν από πολλά χρόνια. Όμως οι αλλαγές κατακλύζουν όλη την πόλη με τη μορφή του Νεοϋορκέζου εργολάβου και εργασιομανή Άντι Μπίτλεσμαν και της μικρής του κόρης, Γουίνκ, που επισκέπτονται το Ναντάκετ. Η Κριστίνα και ο Άντι νιώθουν μια μαγνητική έλξη και αρχίζουν να περνούν χρόνο μαζί στις διάφορες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Ναντάκετ. Ο ένας βοηθάει τον άλλον να δει τη ζωή από μια νέα οπτική γωνία.

Πρωταγωνιστούν: Σάρα Πάουερ, Τρέβορ Ντόνοβαν, Ντάλιελ Μπέικον

Σκηνοθεσία: Κρίστεν Χάνσεν

«Έρωτας από ατύχημα» (Never kiss a man in a Christmas Sweater)

Για την ανύπαντρη μητέρα, Μάγκι Ο Ντόνελ, τα Χριστούγεννα ήταν πάντα μια οικογενειακή γιορτή, αλλά φέτος, με την κόρη της Έλεν να περνά τις γιορτές με τον πατέρα της, η Μάγκι περνά τα πρώτα Χριστούγεννα μόνη της. Αυτό συμβαίνει, μέχρι που κυριολεκτικά «συγκρούεται» με τον Λούκας Καβέλι σε ένα παρκινγκ χριστουγεννιάτικων δέντρων. Αφού τον τραυματίζει με το δέντρο της, αναγκάζεται να ακυρώσει το ταξίδι του για σκι στο Άσπεν και να μείνει στην πόλη τα Χριστούγεννα. Θέλοντας να επανορθώσει, η Μάγκι προσφέρει στον Λούκας τον ξενώνα της για να αναρρώσει. Μαζί περνούν τα Χριστούγεννα, και κατά τη διάρκεια των γιορτών οι δυο τους βρίσκουν παρηγοριά και θεραπεία στη νέα τους φιλία – μια σύνδεση που σύντομα θα μετατραπεί σε ειδύλλιο. Όμως, η Μάγκι παρερμηνεύει τις προθέσεις του Λούκας και αυτή η παρεξήγηση μπορεί να βάλει τέλος στη σχέση τους προτού καν ξεκινήσει.

Πρωταγωνιστούν: Άλαν Χάρμον

Σκηνοθεσία: Άσλεϊ Γουίλιαμς, Νίαλ Μάτερ, Λίσα Μακφάντεν

Κι άλλα γιορτινά δώρα

Και αυτά είναι μερικά μόνο από τα γιορτινά δώρα του ERTFLIX. Η κατηγορία «Χριστούγεννα για όλους» θα εμπλουτίζεται με παιδικές ταινίες και με εορταστικές εκπομπές σε όλη τη διάρκεια των γιορτών. Έτσι μπορείτε να απολαύσετε μεταξύ άλλων και τις ταινίες «Χριστούγεννα ξανά μαζί» (A Christmas together with you), «Χριστουγεννιάτικος Μποναμάς» (A bramble house Christmas), «Φύλαξε μου τον τελευταίο χορό» (Enchanted Christmas), «Το παιχνίδι της μοίρας» (A Chrismas in Vermont), «Ο Χιονάνθρωπος» (Snowman), «Ο Χιονάνθρωπος κι o Σκύλος» (Snowman and Snowdog), «Οι Σκανταλιάρηδες» (The Elfkins) μαζί με εορταστικά επεισόδια παιδικών σειρών και πολλές ακόμη εκπλήξεις.