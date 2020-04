Τις ιχθυοτροφικές μονάδες, των ελληνικών Νηρέα και Σελόντα, έναντι 51 εκατ. ευρώ, απέκτησε η Philosofish, εταιρεία που διαχειρίζεται ο επενδυτικό όμιλος Diorasis International.

Συγκεκριμένα, η Philosofish, πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, εξαγόρασε 23 ιχθυοτροφικές μονάδες, 3 ιχθυογεννητικούς σταθμούς και 3 συσκευαστήρια που ανήκαν στις εταιρείες Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ και Σελόντα ΑΕ. Έτσι, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς η Philosofish, κατέχει πλέον τέσσερις περιφέρειες θαλάσσιας εκτροφής σε λαυράκι, τσιπούρα, φαγκρί και μυτάκι. Με την απόκτηση των νέων παραγωγικών μονάδων, η δυναμικότητα παραγωγής της Philosofish ανέρχεται σε 16,000 τόνους τσιπούρας και λαυρακίου, ετησίως, καθιστώντας την πλέον έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς της Μεσογείου.

«Από την πρώτη ημέρα της δραστηριοποίησής μας, πριν από 34 χρόνια, σταθερός στόχος μας είναι να ενισχύουμε τη σχέση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή. Αναπτυσσόμαστε και διευρύνουμε τις δραστηριότητές μας με βάση τη σχέση αυτή και τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα», τόνισε ο πρόεδρος της Philosofish, Γιώργος Μομφερράτος. Και συμπλήρωσε: «Η απόκτηση των νέων μας μονάδων αποτελεί ακόμα ένα στοχευμένο βήμα στη στρατηγική ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Συμβάλει τα μέγιστα στην ποικιλία των προϊόντων μας, την καινοτομία και την αποδοτικότητα της παραγωγής μας και μας καθιστά ηγέτες στη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια».

Η Philosofish δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, εκτρέφοντας και διανέμοντας στην ελληνική αγορά τσιπούρα και λαβράκι. Με σεβασμό προς το περιβάλλον, εφαρμόζει νέες τεχνικές και προσανατολίζεται σε τεχνολογίες παραγωγής που αξιοποιούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών υδάτων και ακτών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ψαριού. Ιδρύθηκε το 1986, με την επωνυμία Γ. & Π. Μπιτσάκος Υδατοκαλλιέργειες Α.Ε.. Το 2014, λάνσαρε το brand Philosofish με την έλευση νέων επενδυτών και μετόχων. Το 2020, η Philosofish, με επέκταση των παραγωγικών της μονάδων, γίνεται η δεύτερη μεγαλύτερη υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα. Αποστολή της εταιρίας είναι η ανάπτυξη και η προώθηση μιας πλούσιας και ισορροπημένης διατροφής με βάση το ψάρι. Το όραμά της είναι να γίνει μια από τις σημαντικότερες εταιρίες του κλάδου στην Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, παράγοντας προϊόντα με βασικό γνώμονα το βιώσιμο μέλλον του υδάτινου περιβάλλοντος. Για τον λόγο αυτό, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πιστοποίηση των προϊόντων της, έχοντας κατακτήσει αρκετές τα τελευταία χρόνια όπως: IFS, BRC, Global G.A.P., Friend of the Sea, Fish from Greece.