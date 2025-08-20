ΟΔΔΗΧ: Άντληση 600 εκατ. ευρώ μέσω εντόκων γραμματίων, με οριακά αυξημένη απόδοση στο 1,74%

Ελαφρά άνοδο στο 1,74% σημείωσε η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, κατά την σημερινή (20.8.25) δημοπρασία, έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης, στην οποία είχε διαμορφωθεί στο 1,71%.
Συγκεκριμένα , όπως ανακοινώθηκε από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η δημοπρασία αφορούσε τα έντοκα γραμμάτια διάρκειας 26 εβδομάδων και ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 921 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,84 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.