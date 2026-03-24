«Τελείωσε η απλή αμόλυβδη αλλά υπάρχει 100άρα» – Το γνωστό τρικ πολλών πρατηριούχων καυσίμων για αύξηση κερδών

Η γνωστή σύσταση από τους πρατηριούχους καυσίμων προς τους οδηγούς για αγορά 100άρας αντί απλής αμόλυβδης βενζίνης μπορεί να στοιχίσει ακριβά σε εποχή ενεργειακής κρίσης όπου οι τιμές καλπάζουν.

Aπό χθες η μέση τιμή αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης κινείται πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο αλλά η αμόλυβδη 100 οκτανίων, έχει φτάσει τα 2,30 σε ορισμένα πρατήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρακτικά, υπάρχει μια διαφορά που κυμαίνεται κατά μέσον όρο γύρω στα 15 ευρώ ανά γέμισμα ρεζερβουάρ αλλά ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του αυτοκινήτου και τον κινητήρα. Η αμόλυβδη 100 οκτανίων, ως ακριβότερο καύσιμο, συμφέρει τον πρατηριούχο, αλλά προσφέρει και κάποια πλεονεκτήματα στο κάτοχο του ΙΧ, όπως αναφέρουν οι ειδικοί. Ωστόσο, σε περίοδο που οι τιμές αυξάνονται έντονα θα πρέπει οι καταναλωτές να είναι προσεκτικοί ώστε να μην παρασύρονται από «τεχνητή» έλλειψη.

Ήδη από χθες η μέση τιμή πανελλαδικά της αμόλυβδης 100 οκτανίων ανήλθε σε 2,229 ευρώ το λίτρο ενώ ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώνονταν στις Κυκλάδες (2,285 ευρώ/λίτρο η 100άρα και 2,089 ευρώ/λίτρο η απλή αμόλυβδη) και στα Δωδεκάνησα (2,283 ευρώ/λίτρο η 100άρα και 2,094 η απλή).

Όλοι οι οδηγοί με βενζινοκίνητο αυτοκίνητο σίγουρα έχουν ακούσει από πρατηριούχους καυσίμων για την καλύτερη ποιότητα της βενζίνης των 100 οκτανίων συγκριτικά με την απλή των 95 οκτανίων. Αν και επιβεβαιώνονται οφέλη από την συστηματική χρήση 100άρας στην απόδοση του κινητήρα, είναι ξεκάθαρο ότι τα περισσότερα μοντέλα αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην αγορά λειτουργούν με 95άρα βενζίνη.

Πρακτικά, η χρήση απλού καυσίμου δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, με την προϋπόθεση πάντα ότι επιλέγουμε αξιόπιστο πρατήριο που δεν νοθεύει το καύσιμο.

Στην σημερινές συνθήκες που τα καύσιμα έχουν πάρει «φωτιά» πολλοί οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν τι πληρώνουν, καθώς και ότι εάν επιλέξουν αμόλυβδη 95 ή 98 οκτανίων δεν κινδυνεύουν με κάποιο πρόβλημα για τον κινητήρα του αυτοκινήτου.