Fuel pass και έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης: Πόσο θα πέσει ο λογαριασμός στο πρατήριο καυσίμων για ένα γέμισμα του ρεζερβουάρ

Με την τιμή των καυσίμων στα πρατήρια να έχει ήδη εκτιναχθεί, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αναμένουν την εφαρμογή των μέτρων του fuel pass και της έκπτωσης στο πετρέλαιο κίνησης για να δουν τον λογαριασμό στο πρατήριο να πέφτει έστω και λίγο.

Τα ανωτέρω δύο από τα τέσσερα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για τον περιορισμό του κόστους των καυσίμων εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, είναι τα πιο ευρεία καθώς απευθύνονται σε μεγάλο αριθμό δικαιούχων (μόνο το fuel pass αναμένεται να βοηθήσει έως 4 εκατ. πολίτες), αν και διαφορετικά στην μορφή τους. Από τη σταθερή ενίσχυση των 50 ευρώ στη βενζίνη μέχρι την έκπτωση των 20 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, το όφελος διαμορφώνεται διαφορετικά ανάλογα με το καύσιμο, το μέγεθος του ντεπόζιτου και το αν στην οικογένεια κυκλοφορεί ένα ή περισσότερα αυτοκίνητα.

Με βάση τις τρέχουσες πανελλαδικές τιμές ένα πλήρες γέμισμα ενός ντεπόζιτου 50 λίτρων, τόσο για την αμόλυβδη όσο και για το diesel κίνησης, κοστίζει πάνω από τα 100 ευρώ, καθώς το κόστος διαμορφώνεται στα περίπου 2,037 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη 95 οκτανίων και στα 2,055 ευρώ το λίτρο για τα πετρελαιοκίνητα. Αυτό ακριβώς το οικονομικό βάρος θέλει να μειώσει η κυβέρνηση, με την εφαρμογή των μέτρων από την 1η Απριλίου.

Πόσος θα είναι ο λογαριασμός με το fuel pass

Στην περίπτωση του fuel pass, το βασικό είναι ότι δεν αλλάζει η τιμή στην αντλία. Ο οδηγός συνεχίζει να πληρώνει την ίδια τιμή ανά λίτρο, αλλά μειώνεται η τελική του επιβάρυνση μέσω της ενίσχυσης.

Αυτό σημαίνει ότι για ένα βενζινοκίνητο ΙΧ με ντεπόζιτο 50 λίτρων, το κόστος πριν από το μέτρο διαμορφώνεται στα 101,85 ευρώ. Αν υπολογιστεί πάνω σε αυτό το γέμισμα ολόκληρο το fuel pass των 50 ευρώ, τότε η καθαρή δαπάνη πέφτει στα 51,85 ευρώ, δηλαδή περίπου στα μισά.

Για ένα μικρότερο ρεζερβουάρ 45 λίτρων, το γέμισμα κοστίζει 91,67 ευρώ πριν από την ενίσχυση και 41,67 ευρώ μετά. Αντίστοιχα, για ένα μεγαλύτερο ντεπόζιτο 55 λίτρων, το κόστος φτάνει στα 112,04 ευρώ πριν από το fuel pass και περιορίζεται στα 62,04 ευρώ μετά την αφαίρεση της ενίσχυσης.

Η εικόνα αλλάζει όταν στην ίδια οικογένεια υπάρχουν δύο αυτοκίνητα και το όφελος του fuel pass πρέπει στην πράξη να μοιραστεί, καθώς αντιστοιχούν 25 ευρώ σε κάθε όχημα στο δίμηνο.

Για παράδειγμα, σε μια οικογένεια με δύο αυτοκίνητα των 50 λίτρων, το συνολικό κόστος για ένα πλήρες γέμισμα και των δύο φτάνει στα 203,70 ευρώ πριν από το μέτρο. Με το fuel pass, η συνολική καθαρή επιβάρυνση πέφτει στα 153,70 ευρώ, δηλαδή στα 76,85 ευρώ ανά αυτοκίνητο κατά μέσο όρο. Αν τα δύο οχήματα έχουν ντεπόζιτο 45 λίτρων, το συνολικό ποσό διαμορφώνεται στα 183,33 ευρώ πριν από την ενίσχυση και στα 133,33 ευρώ μετά, που σημαίνει 66,67 ευρώ ανά αυτοκίνητο.

Στη νησιωτική Ελλάδα, όπου το fuel pass φτάνει στα 60 ευρώ, το ίδιο σενάριο για δύο οχήματα μεταφράζεται σε επιμερισμό 30 ευρώ ανά αυτοκίνητο, γεγονός που ρίχνει περισσότερο το καθαρό οικογενειακό κόστος.

Πόσο μειώνεται το κόστος για ένα γέμισμα με diesel κίνησης

Πιο άμεσο είναι το αποτύπωμα του δεύτερου μέτρου για το diesel κίνησης, το οποίο αφορά και πολλές επιχειρήσεις εκτός από νοικοκυριά, καθώς εκεί η μείωση περνά κατευθείαν στην τιμή του λίτρου στην αντλία.

Με μια μέση τιμή στα 2,055 ευρώ το λίτρο, ένα πετρελαιοκίνητο όχημα με ρεζερβουάρ 50 λίτρων χρειάζεται σήμερα 102,75 ευρώ για να γεμίσει. Με τη μείωση κατά 20 λεπτά το λίτρο, η υποθετική τιμή υποχωρεί στα 1,855 ευρώ και το ίδιο γέμισμα πέφτει στα 92,75 ευρώ. Το όφελος είναι 10 ευρώ σε ένα μόνο πλήρες γέμισμα. Για ντεπόζιτο 45 λίτρων, το κόστος περιορίζεται από τα 92,48 ευρώ στα 83,48 ευρώ, άρα το κέρδος φτάνει τα 9 ευρώ. Για ντεπόζιτο 60 λίτρων, η δαπάνη πέφτει από τα 123,30 ευρώ στα 111,30 ευρώ, δηλαδή το όφελος ανεβαίνει στα 12 ευρώ.

Η διαφορά των δύο μέτρων είναι πως το fuel pass είναι ένα σταθερό ποσό, το οποίο κατανέμεται στις ανάγκες μετακίνησης ενός ολόκληρου διμήνου και στην πράξη μικραίνει περαιτέρω όταν πρέπει να καλύψει περισσότερα από ένα οχήματα στο ίδιο νοικοκυριό.

Αντίθετα, στο diesel κίνησης το κέρδος μετριέται άμεσα στην αντλία, όσες φορές και αν γεμίσει ο οδηγός μέσα στο δίμηνο, αφού κάθε λίτρο κοστίζει λιγότερο και το τελικό όφελος αυξάνεται όσο αυξάνονται τα λίτρα που μπαίνουν στο ρεζερβουάρ. Με τα δεδομένα της αγοράς, και τα δύο μέτρα μειώνουν τη δαπάνη του οδηγού, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική ένταση στο τελικό ποσό που φεύγει από την τσέπη.