Παπαθανάσης: Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα νοσοκομεία «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης και Τρικάλων

Στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» εντάχθηκαν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των Γενικών Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και Τρικάλων, με ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 12,3 εκατ. ευρώ, με τις δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών στο κεντρικό κτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» να φτάνουν τα 7 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αντικατάσταση κουφωμάτων και θερμομονώσεις. Αντικατάσταση μονάδων ατμολεβήτων και καυστήρων θέρμανσης χώρων και ζεστού νερού χρήσης με σύστημα λεβήτων θερμού νερού υψηλής θερμικής απόδοσης. Αντικατάσταση τοπικών κλιματιστικών μονάδων με πολυδιαιρούμενο σύστημα κλιματισμού (VRV) και αερόψυκτες εξωτερικές μονάδες.

Επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις φωτισμού με αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων στα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες τεχνολογίας LED. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Επίσης, αναβαθμίζεται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου, όπως χειρουργικοί προβολείς και κλίβανος θερμοευαίσθητων υλικών.

Προβλέπεται επίσης ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Περιλαμβάνει παραγωγή ενέργειας με Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε περίπου 5,3 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης και αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών με τεχνολογία LED. Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και επέκταση του συστήματος BMS σε σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BEMS). Εγκατάσταση συστήματος τριπαραγωγής ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης με μονάδα ΣΗΘΥΑ ισχύος 433 kWe και 581 kWth. Επίσης, εγκατάσταση ενεργητικού ηλιακού συστήματος συλλεκτών κενού για παραγωγή ψύξης. Προβλέπεται ακόμη προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.