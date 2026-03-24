25η Μαρτίου 2026: Έως 27 ευρώ το κιλό ο παραδοσιακός μπακαλιάρος, οι τιμές στην Βαρβάκειο και στα σούπερ μάρκετ

Το παραδοσιακό πιάτο της 25ης Μαρτίου θεωρείται ο μπακαλιάρος σκορδαλιά, όπου φέτος παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές, ανάλογα με την κατηγορία και τη μορφή στην οποία διατίθεται το ψάρι.

Ειδικότερα, στη Βαρβάκειο Αγορά η τιμή του υγράλατου μπακαλιάρου αγγίζει περίπου τα 21,90 ευρώ το κιλό, ενώ το φιλέτο φτάνει έως και 27 ευρώ το κιλό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha.

Το λινγκ ή αλλιώς μολβάς, που ανήκει στην ίδια κατηγορία, πωλείται πιο οικονομικά, γύρω στα 16,80 ευρώ το κιλό με κόκκαλο, ενώ ο κατεψυγμένος μπακαλιάρος προσφέρει πιο προσιτή επιλογή στα 14 ευρώ το κιλό.

Πιο οικονομικά έρχονται τα ντόπια μπακαλιαράκια που κοστίζουν περίπου 10 ευρώ το κιλό, ενώ ο βακαλάος πόλοκ προσφέρεται μόλις στα 5 ευρώ το κιλό.

Συνολικά, οι τιμές του μπακαλιάρου για την 25η Μαρτίου κυμαίνονται από 5 έως 27 ευρώ ανά κιλό, ανάλογα με το είδος και τη μορφή του δηλαδή αν είναι φρέσκος, κατεψυγμένος, φιλέτο ή με κόκκαλο.

Σε μια περίοδο που η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών στην Ελλάδα δέχεται νέες πιέσεις λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με συνέπεια αύξηση του κόστους καυσίμων και ανατιμήσεις σε σειρά προϊόντων, πολλοί καταναλωτές στρέφονται στα σούπερ μάρκετ για τα απαραίτητα εστιάζοντας στις προσφορές.

Οι τιμές του μπακαλιάρου πάντως δεν διαφέρουν πολύ από αυτές στην Βαρβάκειο. Ο υγράλατος μπακαλιάρος με κόκκαλο πωλείται περίπου 21-22 ευρώ το κιλό, ενώ το φιλέτο φτάνει έως και 27 ευρώ, με τον κατεψυγμένο και ξαρμυρισμένο μπακαλιάρο να εμφανίζεται φθηνότερος, με τιμές από 6 ευρώ έως 10 ευρώ το κιλό ανάλογα με την περιοχή, την αλυσίδα και το κατάστημα τροφίμων.