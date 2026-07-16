Wall Street: Απώλειες με πιέσεις από τον τεχνολογικό κλάδο και τη Μέση Ανατολή

Η αναζωπύρωση του πολέμου στο Ιράν και οι συνέπειες που επιφέρει στην παγκόσμια οικονομία, οδήγησαν σε αρνητικό κλείσιμο τη συνεδρίαση της Wall Street την Πέμπτη (16.7.2026), με τον τεχνολογικό κλάδο να σημειώνει σημαντικές απώλειες.

Η παγκόσμια οικονομία κλυδωνίζεται από τον πόλεμο στο Ιράν και τα νέα χτυπήματα των ΗΠΑ, με τη Wall Street να καταγράφει απώλειες και τους βασικούς δείκτες να «κοκκινίζουν» λόγω της ανασφάλειας που επικρατεί στις τάξεις των επενδυτών.

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Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq «τράβηξε» προς τα κάτω τις διαθέσεις των επενδυτών, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στο -1,47%. Ο βιομηχανικός Dow Jones έκλεισε στο -0,21%, ενώ ο ευρύτερος S&P 500 «έγραψε» απώλειες της τάξης του 0,51%.

Οι ημερήσιες διακυμάνσεις των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών επηρεάζουν καθημερινά τη συνολική πορεία των βασικών αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών.

Είναι ενδεικτική η αδυναμία που παρουσίασαν οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών, ακόμη και μετά την ανακοίνωση της TSMC ότι τα τριμηνιαία κέρδη της αυξήθηκαν κατά 77%, γεγονός που ανέδειξε τις ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες που έχουν διαμορφωθεί για έναν κλάδο του οποίου οι μετοχές έχουν ενισχυθεί σχεδόν κατά 70% από τις αρχές του έτους.

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Στο μέτωπο των κρατικών ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινήθηκε στο 4,59%.