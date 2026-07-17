Χρηματιστήρια: «Στο κόκκινο» Αθήνα και ευρωαγορές

Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Euronext Athens, που μετρά ήδη τέσσερις συνεχόμενες μέρες με αρνητικό πρόσημο, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται διστακτικοί.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Αthens λίγο μετά τις 11:45 παρουσιάζει πτώση της τάξης του 1,30% στις 2.443,31 μονάδες, με τους επενδυτές να διστάζουν για πέμπτο συνεχόμενο άνοιγμα συνεδρίασης.

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Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC, της Jumbo, του ΟΤΕ και της CrediaBank (+0,62%). Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor, της ΕΥΔΑΠ, της Alpha Bank και της Πειραιώς.

Πτώση και στην Ευρώπη

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια συνεχίζουν με αρνητικό πρόσημο επηρεαζόμενα από τη νέα αναζωπύρωση του πολέμου στο Ιράν, που οδηγεί σε νέα σημαντική άνοδο του πετρελαίου.

Ο γερμανικός DAX σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,66% στις 24,751,71 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 είναι στο +0,24% στις 10.519,34 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,73% στις 8.316,97 μονάδες.

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Ο ισπανικός IBEX κινείται στο -0,44% στις 19.218,07 μονάδες, ο ιταλικός MIB σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,93% στις 51.894,50 μονάδες. Ο Πανευρωπαϊκός Stoxx κινείται στο -0,54% στις 640.18 μονάδες.