ΕΕ – Mercosur: Η Κομισιόν προωθεί την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας

Οι πρώτες χώρες που επικύρωσαν την συμφωνία είναι η Αργεντινή και η Ουρουγουάη 
Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν / REUTERS / Florence Lo

Την εμπορική συμφωνία με την ομάδα Mercosur των χωρών της Νότιας Αμερικής θα εφαρμόσει προσωρινά η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αψηφώντας  την ανησυχία ορισμένων νομοθετών που έχουν προωθήσει τη συμφωνία για έλεγχο στο ανώτατο δικαστήριο της ένωσης.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ηγείται του εκτελεστικού βραχίονα του μπλοκ ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δικαιολόγησε την κίνηση, λέγοντας ότι η συμφωνία ΕΕ – Mercosur «δίνει στην Ευρώπη ένα στρατηγικό πλεονέκτημα πρώτης κίνησης σε έναν κόσμο έντονου ανταγωνισμού και βραχυπρόθεσμων οριζόντων».

«Η προσωρινή εφαρμογή είναι, εκ φύσεως, προσωρινή», πρόσθεσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως μόνο αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του» ανέφερε σε ανάρτησή της στα social media.

 

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η Αργεντινή και η Ουρουγουάη επικύρωσαν τη συμφωνία, μια κίνηση που χαιρετίστηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Η Βραζιλία και η Παραγουάη είναι τα άλλα δύο μέλη της ομάδας Mercosur που υπέγραψαν τη συμφωνία με την ΕΕ και αναμένεται την επικυρώσουν.

Η ΕΕ και η Mercosur κατέληξαν σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο τον Ιανουάριο, έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων. Η συμφωνία θα δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη αγορά 780 εκατ. καταναλωτών και θα ενισχύσει την θέση της Ευρώπης σε μια περιοχή πλούσια σε πόρους, η οποία αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η συμφωνία έχει αντιμετωπίσει σφοδρή αντίδραση στην Ευρώπη από χώρες με σημαντικές γεωργικές βιομηχανίες. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ήταν μεταξύ εκείνων που αντιτάχθηκαν στη συμφωνία, αν και η πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ την υποστήριξε, ανοίγοντας τον δρόμο για την επικύρωσή της.

Η συμφωνία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα εμπόδιο στο ανώτατο δικαστήριο της ΕΕ, αφού οι νομοθέτες στο κοινοβούλιο της ΕΕ ψήφισαν υπέρ της υποβολής της για δικαστικό έλεγχο.

